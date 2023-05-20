带来收入也滋生犯罪 菲离岸博彩业存留引争议

（马尼拉讯）菲律宾离岸博彩业近年来快速发展，不仅带来了可观收入，更带动当地房地产业和零售业，但相关罪案也同时上升，引发网上赌场去留争议。

菲律宾南部甲米地（Cavite）省的岛湾（Island Cove）曾是菲律宾的休闲公园和野生动物保护区，现在却是不断增长的菲律宾离岸博彩运营商（Philippine Offshore Gaming Operators，简称Pogo）产业的所在地。

在岛上的一家赌场，身穿鲜红迷你裙的菲律宾女子在赌桌上发牌。不过，赌桌上却看不到任何顾客，有的只是成排的摄像机，因为这里的客户都是线上交易，其中许多来自中国。

《日经新闻》报道，曾经寂静、少无人烟的岛湾，如今已拥有20座住宅和办公大楼、别墅、餐厅和零售店，为数以千计维持离岸博彩运营的工人提供服务。

菲律宾前总统杜特尔特2016年上台后放宽了博彩条例，让网上赌博合法化，使离岸博彩业快速发展。

许多博彩营运商借此在菲律宾落戶，由于中国国内严禁赌博，这些公司利用菲律宾宽松的博彩法律，以中国人为服务对象。

短短几年，这个行业就创造了无数就业机会和数十亿美元的收入。2019年，离岸博彩业对菲律宾国内生产总值的贡献达到0.67％的新高。

然而，离岸博彩业的存在却引起争议，即离岸博彩行业的好处是否超过了其滋生的犯罪和腐败。

离岸博彩业存在非法劳工和洗钱问题，尤其是大量非法中国外劳的涌入，引起民众不满。此外，菲律宾近年来还发生多起中国公民谋害同胞、绑架或进行其他犯罪行为。

菲华裔参议员吁政府 全面禁止离岸博彩业

菲参议院去年10月开始对离岸博彩业展开调查。今年3月，参与调查的菲华裔参议员张桥伟总结道：“离岸博彩业对菲律宾的经济和社会秩序来说，更多是一种负担，而不是一种资产。”

张桥伟呼吁政府全面禁止离岸博彩业，但他的提议并未获得大部分同僚的支持。而今，离岸博彩的去留就交由总统小马可斯来决定，而小马可斯政府在这个问题上也存在分歧。

菲财长迪奥克诺早前给离岸博彩贴上了“声誉风险”的标签，并在上个月接受记者采访时表示，他依然反对离岸博彩的存在。

曾由迪奥克诺领导的菲律宾反黑钱委员会在2020年的调查中发现，离岸博彩公司容易发生“洗钱和金融犯罪”。迪奥克诺说，除掉离岸博彩公司将推动菲律宾退出世界上最重要的打击洗钱机构“反洗钱金融行动特别工作组”的“灰名单”。

小马可斯至今尚未对张桥伟的全面禁止离岸博彩呼吁置评，但今年1月，他曾对离岸博彩业被审查表示赞同。小马可斯当时说：“那些合法的都会缴税。”

不过，小马可斯政府内部还是有许多倾向于不要全面禁止。由总统办公室所创立的菲律宾娱乐及游戏公司（PAGCOR）也不支持全面禁止离岸博彩，誓言会收紧监管。