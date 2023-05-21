马国竞建摩天楼 经济效益掀争议

过去数十年，马来西亚政府在首都吉隆坡兴建多座地标大楼，其中最有代表性的莫过于在1998年建成的国油双峰塔。如今，许多欧美国家已不再追捧摩天高楼，但马国和一些发展中国家仍在建筑物的高度上较劲。楼高近450米的吉隆坡106交易塔（The Exchange 106）2019年在冠病疫情期间竣工，至今仍在招揽国内外企业入驻；今年底，吉隆坡又将迎来默迪卡118（Merdeka 118），这是仅次于迪拜哈利法塔的世界第二高楼。

总部在美国的高层建筑和城市人居委员会（Council on Tall Buildings and Urban Habitat）今年5月发布的最新统计数据显示，吉隆坡是拥有最多超过150米高楼的东南亚城市，在全球则排名第八。

吉隆坡共有211座高于150米的高楼，其中更有五座300米以上的超级高层建筑，分别是国油双峰塔（各451.9米）、106交易塔（445.5米）、吉隆坡四季度假酒店（343米），以及马电信大厦（310米）。

默迪卡118大楼今年第四季度竣工后，将以678.9米的高度跻身吉隆坡之冠，并成为全球第二高的建筑物。