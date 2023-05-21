马国竞建摩天楼 经济效益掀争议 订户 萧郡瑜吉隆坡特派员更新 / 更新 / 2023年5月21日 6:58 AM发布 / 发布 / 2023年5月21日 5:00 AM 吉隆坡的城市天际线近年增加了几座新建成的地标大楼。图中最高的四座摩天楼高度均达400米以上，左起为国油双峰塔、吉隆坡塔、106交易塔，以及默迪卡118。（邝启聪摄） 默迪卡118将成为全球第二高的建筑物，第116层楼的观景台可俯瞰整个吉隆坡。（默迪卡创投公司）字体大小:小中大过去数十年，马来西亚政府在首都吉隆坡兴建多座地标大楼，其中最有代表性的莫过于在1998年建成的国油双峰塔。如今，许多欧美国家已不再追捧摩天高楼，但马国和一些发展中国家仍在建筑物的高度上较劲。楼高近450米的吉隆坡106交易塔（The Exchange 106）2019年在冠病疫情期间竣工，至今仍在招揽国内外企业入驻；今年底，吉隆坡又将迎来默迪卡118（Merdeka 118），这是仅次于迪拜哈利法塔的世界第二高楼。总部在美国的高层建筑和城市人居委员会（Council on Tall Buildings and Urban Habitat）今年5月发布的最新统计数据显示，吉隆坡是拥有最多超过150米高楼的东南亚城市，在全球则排名第八。吉隆坡共有211座高于150米的高楼，其中更有五座300米以上的超级高层建筑，分别是国油双峰塔（各451.9米）、106交易塔（445.5米）、吉隆坡四季度假酒店（343米），以及马电信大厦（310米）。默迪卡118大楼今年第四季度竣工后，将以678.9米的高度跻身吉隆坡之冠，并成为全球第二高的建筑物。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 马来西亚 建筑 马国经济 马哈迪 印尼巫师诈骗案猖狂 甚至杀人掩盖罪行 带来收入也滋生犯罪 菲离岸博彩业存留引争议