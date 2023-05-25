印尼或从6月起禁止 铝土矿和铜锡出口

（雅加达讯）印度尼西亚总统佐科拟将禁止镍矿石出口模式复制在其他矿物原材料，以吸引外国投资促进经济增长，但分析师质疑这个战略能够再次成功。

印尼将从2023年6月开始禁止铝土矿（bauxite）、铜和锡出口，以此推动下游产业的发展。

印尼政府于2020年1月禁止镍矿石出口，借此吸引了外国商家到当地开发镍冶炼厂和下游产业，提高镍产业附加值。

官方数据显示，2022年印尼的镍产品出口飙升至330亿美元（约444亿新元），其中以用于不锈钢的镍铁等半成品为主，比2019年的80亿美元增长超过三倍，而当时出口的主要是未加工的矿石。

不过，受访的分析师告诉《日经亚洲》，禁止镍出口战略的成功取决于印尼在全球市场的影响力，但印尼在铝土矿、铜和锡方面却缺乏这一优势。

印尼镍储量居世界首位，占全球镍储量的五分之一，也占全球镍矿产量的近一半。中国的不锈钢和电动汽车电池行业对印尼镍的严重依赖，使得印尼镍出口禁令出台后，约有数十亿美元的投资进入印尼苏拉威西岛和哈马黑拉岛的镍产区。

BMI：世界并不依赖印尼的铝土矿或铜

根据美国地质调查局数据，2020年，印尼是世界第五大铝土矿生产国，储量排名全球第六。

评级机构惠誉国际旗下研究机构BMI研究大宗商品主管佐德里指出：“铝土矿业与铜业可能出现的情况或许与镍业截然不同，毕竟世界并不依赖印尼的铝土矿或铜。”

有分析师质疑印尼政府真能在6月初开始禁止铝土矿、铜和锡出口，尤其考虑到该国在资源政策的反复做法。

此外，若雅加达不能吸引投资来建立足够的本土冶炼厂，以从矿石中提取基本金属并提升矿产价值链，此战略也可能适得其反。

行业信息服务机构“标普全球大宗商品观察”金属分析师唐露西（音译）说，鉴于印尼有限的铜冶炼和锡加工能力，出口禁令可能会引发国内市场的短期供过于求，并补充道：“一般而言，建立氧化铝精炼、铜冶炼和锡加工厂需要巨额投资和很长时间。”

尽管如此，佐科毫无畏惧。即将在2024年卸任的他呼吁继承者，即使面对强烈反对，也要将限制出口的政策延续下去。

欧盟不满印尼的镍矿石出口禁令，向世界贸易组织提出投诉，世贸组织2022年11月支持欧盟的主张，随后印尼提出上诉。

佐科在2023年5月时说：“我要求下一任领导人，不要害怕任何一个国家。下一任领导人必须无所畏惧地追求原材料商品的工业化，无论风险如何。如果连我们的领导人都退缩……那就不要指望这个国家会成为发达国家。”