印尼建设新首都 中国商家开始探索商机

（雅加达综合讯）印度尼西亚正积极为建设新首都招商引资，但收效未如预期，不过有中国商家开始到那里探路，寻找商机。

印尼总统佐科2019年宣布将把首都从雅加达迁往婆罗洲东加里曼丹省。新首都努山达拉（Nusantara）中心地区的总统府按计划将在明年初落成，至于基本的基础设施仍处于开发阶段，外国投资者不免裹足不前，不过已有中国商家前去探索商机。

深圳市科荣软件公司是其中之一，这家企业利用人工智能为客户提供水务解决方案。科荣公司代表许健心（译音）星期三（5月24日）在雅加达举行的印尼—中国智慧城市科技与投资博览会开幕日对《日经亚洲》说，科荣正在印尼、新加坡、马来西亚等海外市场寻找发展机会。

当记者问科荣是否有意投资努山达拉，许健心回答印尼幅员辽阔，科荣的水利管理技术正好可以派上用场。

为期三天的博览会吸引20多家印中企业参展。佐科试图说服投资者，庞大的新都建造工程正按照计划进行。不过，自从日本软银集团去年3月退出新首都建设项目之后，就未有大型企业承诺注资。

广东飞翔云计算公司代表西普托说：“我们正试图查探（努山达拉）那里有什么需求。”这家公司希望将其开发的机器人销往新首都，例如安保和迎宾机器人可在政府办事处、医院、购物商场等场所发挥功能。

也有中企对投资印尼新首都持观望态度

这家中企计划今年内进军印尼市场。谈到印尼市场的吸引力，西普托说：“印尼人口多，居世界第四位，而且政府正推动技术改良。”

另有一些中企则对投资印尼新首都持观望态度。总部设在中国南宁的通信技术公司润建期望其安保配套获得新首都建设项目青睐，但公司业务经理巴尤指出，新首都的道路和基础设施建设还在进行中，希望看到更大的进展。

针对潜在投资者的担忧，印尼投资部长巴里尔在上述博览会坦言，目前基础设施的建造资金来自印尼政府，因为在基础设施布局明朗化之前，确实难以吸引私人投资。

印尼政府称迄今收到来自17个国家的企业发出逾200份意向书，表示有意参与兴建新首都。近日到日本广岛出席七国集团（G7）峰会的佐科带回了24份意向书，印尼也同日本国际合作署和日本国际合作银行等五个机构，就新首都建设签署了谅解备忘录。

印尼新首都建造费预计420亿元

新首都建造费预计466万亿印尼盾（约420亿新元），五分之一来自国家预算，其余80%则计划向私人企业和富国政府募资。

《雅加达环球报》报道，印尼土地规划部长哈迪星期五（26日）在上述博览会上宣布，新首都的工业和住宅用地产权将长达80年。

他说：“为方便投资者做生意，努山达拉将根据土地用途发放土地使用权。我们会提供80年的土地产权，供住宅、商用、工业、教育和宗教用途。农耕土地的使用年限则长达95年。”