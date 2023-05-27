马币持续贬值 令吉兑新元再创新低

马币兑新元星期五（5月26日）一度下探至3.4392令吉兑一新元，连续四天屡创新低。马币兑美元也低至4.6400令吉兑一美元，为七个月以来的最低点。马国国家银行正在寻求解决对策。

令吉兑美元连跌八天 马币一度跌至3.4392兑一新元

由于美国的债务上限谈判迟迟未能达成协议，马币受强劲的美元抑制而持续走低。根据国家银行网站的数据，在星期五早上9时，4.6340令吉兑一美元，较星期四闭市时的4.6270进一步下跌。这是令吉兑美元连跌了八天。

马币兑新元的汇率也同样疲软。在星期四闭市时创下3.4228令吉兑一新元的最低纪录后，马币星期五开盘后持续走低，一度跌至3.4392令吉兑一新元。

马国财政部副部长阿末马斯兰星期五受访时透露，他当天下午将与国家银行官员见面，共同商讨马币疲软的对策。他说，国家银行具备专业知识，相信能做出明智的决定。

有记者问隔夜政策利率是否会调整时，阿末马斯兰说，这个交由国家银行决定。他解释，国家银行5月3日将隔夜政策利率上调25个基点至3%，目的是要控制通货膨胀。

马副财长：美若解决债务上限问题 马币有望回稳

他也说，希望令吉兑美元走低只是暂时现象，一旦美国解决了债务上限的问题，马币有望回稳。但他坦言，如果美国政府要提高债务上限而未能通过，令吉可能持续走软。

至于马币兑新元，阿末马斯兰说，从另一个角度来看，新元走强将让在狮城工作的马国人受惠，也有助于带动更多新加坡人更频密地到新山消费。

他还说，令吉走低可带动出口业及旅游业，但如果情况持续，将导致进口价格走高、通胀率上升，加重人们的负担。

阿末马斯兰宣布要同国家银行商讨对策后，马币汇率在闭市时止跌回弹，升至一美元兑4.6075令吉，一新元兑3.4075令吉。

马国Muamalat银行经济与市场分析主管莫哈默阿法尼占接受《马新社》访问时分析，惠誉将美国的AAA信用评级列入负面观察名单，意味着美国信用评级面临即将降级的风险，这也是带动美国债务收益率上升的主要原因。他指出，美国10年期债务收益率增加了近八个基点，达到3.82%，预计短期内会持续波动。

他说，马币兑美元已跌破此前4.6257的阻力水平，下一个阻力水平为4.7495。

设在新加坡碧山第8站（Junction 8）的AR钱币兑换商星期五（26日）开出1新元兑3.3571令吉的兑换率，引发公众购买令吉的热潮。不少兑换商的令吉供应开始吃紧，甚至出现断货情况。（邝启聪摄）

新加坡华侨银行外汇策略师黄经隆告诉《联合早报》，虽然大多数亚洲货币同样表现不佳，但令吉贬值的情况更为显著。这当中有多重原因，包括人民币贬值、美元走强、美国债务收益率上升、投资者的避险情绪、油价普遍疲软，以及马国经常项目盈余缩减等。

黄经隆认为，人民币贬值对马币及泰铢的冲击比其他货币都更大；如果人民币持续走软，新元兑令吉继续走高的风险依然存在。