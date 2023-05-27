马国反贪会：国盟涉拿博彩公司钱案件尚未结束

（吉隆坡综合讯）马来西亚反贪污委员会指出，国民联盟被指在上届大选收取博彩公司竞选资金一事尚未结案，一旦掌握更多信息，反贪会将继续调查。

反贪会主席阿占巴基接受《星报》询问时说：“我们可能还没立案，但此案还没结束……目前获得的信息过于笼统，但如果收到更详细信息，一定会继续调查。”

首相安华则说，就算反贪会不调查，还有其他机构会继续查国盟涉嫌从博彩公司获得竞选资金的指控，但他没有说明哪些机构可能调查此案。

安华星期六（5月27日）为吉隆坡国际书展主持开幕后，针对前首相及国盟主席慕尤丁要他就上述指控道歉一事强调，他不会无中生有，发表毫无根据的谈话。

负责法律及体制改革的首相署部长阿莎丽娜星期四（25日）在国会回答议员提问时指出，由于反贪会无法证明国盟在2022年11月大选期间获得博彩公司的资金，因此没有立案调查。

慕尤丁随即要求做出这项指控的安华道歉，否则考虑采取法律行动。他还指阿莎丽娜的谈话已证明国盟的清白；另有多名国盟领袖抨击安华撒谎。

不过，阿莎丽娜隔日发声明澄清，她在国会的答复中不曾说过反贪会已终止相关调查，并敦促各方不要政治化或扭曲此事，以及对安华做出不实指控。

安华2022年12月5日在一场记者会上暗示，国盟大选期间的部分竞选资金由博彩公司提供，他已指示有关当局展开调查。