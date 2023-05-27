今年首四月 马国证监会封锁140余诈骗网站及社媒账号

（槟城综合讯）电信网络诈骗猖獗，马来西亚证券监督委员会今年首四个月封锁超过140个涉及投资诈骗的网站及社交媒体账号，另有84家公司被列入投资者警惕名单。

马国证监会主席阿旺阿迪指出，投资诈骗已到了令人担忧的地步。过去两年，证监会接获的网络诈骗投诉显著增加，从2020年的548起增至2022年的1124起，损失金额超过千万令吉。

他星期五（5月26日）在槟城出席“一起精明投资”活动的开幕礼时说，2022年证监会接获的投诉当中，六成涉及电信网络诈骗。证监会当时立刻采取行动，把267家公司列入投资者警惕名单，并封锁166个可疑网站和224个疑似属于诈骗分子的社媒账号。

他说：“今年第一季，投资者警惕名单上又新增84家公司，被封锁的网站和社媒账号也分别增加61个和80个。”

阿旺阿迪指出，诈骗分子常用的手法是通过手机通信应用WhatsApp和Telegram，宣传虚假投资计划。他们最常用的伎俩是承诺在短时间内可获得高投资报酬，并称机会有限，稍纵即逝，诱使受害者把钱汇入不知名的个人银行户头。

他说，高回报的承诺往往让人轻易上当，即便是拥有高学历或丰富社会经验的人，也可能成为受害者，有人甚至被骗光退休储蓄。他因此提醒公众提高警惕，别轻信短期内可获得高回报的投资承诺。

“诈骗分子宣称几个月就可获得20%回报，而且一开始还真的给你，但接下来就是骗局了。这点令人担忧，所以在投资前，我们应先查询相关的投资公司或个人，是否已向国家监管机构如证监会注册，以确保是获得认证的公司，以免被骗。”

阿旺阿迪指出，其他网络诈骗手法还包括高薪工作机会、传销、“爱情包裹”等骗局。“经济不好，生活压力和财务状况愈发紧迫，使得人们更容易堕入这些以各种虚假承诺为诱饵的骗局。”

根据马国通讯及数码部今年1月的统计数据，去年马国网络诈骗案导致的损失近6亿令吉（约1.8亿新元）。