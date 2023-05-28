马国政府研究让科技巨头为转载新闻付费

（怡保综合讯）马来西亚政府正研究要求谷歌和脸书母公司META等科技巨头为转载马国媒体的新闻付费，当局也将与其他科技巨头讨论此事。

通讯及数码部长法米星期天（5月28日）在霹雳怡保与当地媒体交流后说，政府将寻找更多适合媒体生态的方案。“我们已展开多次讨论，包括向所有媒体单位收集意见。我们也将相关意见提呈给首相（安华）。”

他说：“国外发生（科技巨头或不允特定国家利用平台分享新闻）的争端，未必会发生在马来西亚。我们将研究适用的方案。我们不要不健康的媒体环境，我们希望与网络平台（科技巨头）展开讨论。”

法米3月15日在国家记者日活动上说，通讯部正研究加拿大和澳大利亚等发达国家要求谷歌和META等科技巨头，向当地媒体公司支付新闻内容费法案的进展。

他说，马国尚未准备为立法，但通讯部和通讯及多媒体委员会已进行系列讨论，包括与META等社交媒体平台供应商会谈。

谷歌和脸书与澳洲多家媒体集团签订授权协议

澳洲2021年2月出台新闻媒体与数码平台强制议价准则，成为全球首个强制科技巨头为转载当地媒体的新闻付费的国家。谷歌和脸书随即与澳洲多家大规模媒体集团签订授权协议。

加拿大参考澳洲的做法而出台线上新闻法，要求科技巨头与当地媒体就共享新闻和信息达成公平的商业协议。

印度尼西亚2021年10月也推动相关立法，准备成立新闻媒体与数码平台议价署（简称议价署）。政府将先让科技巨头开出愿意支付给当地媒体机构的底价。如果有媒体机构不满意底价，议价署就有权监督科技巨头与个别媒体机构谈判。

此外，法米星期天也与霹雳州的媒体工作者讨论知识产权问题，包括媒体工作者反映在前线劳碌拍摄的照片、视频与文字成果遭剽窃和滥用的问题，一些记者甚至发现自己的照片被剽窃者去除水印后，剽窃者还在相关照片添加自身的水印。

他说，霹州等多个州属的媒体记者也面对办事处关闭而无处打稿和休息的问题。他指出，霹州政府因此协助霹雳媒体从业员协会打造媒体之家，供媒体从业员作业和歇息。