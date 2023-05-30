非法打捞二战英舰 中国货船遭马国扣留 订户更新 / 更新 / 2023年5月30日 10:52 PM发布 / 发布 / 2023年5月30日 6:58 PM 马国海事执法机构指这艘来自中国福州的货船非法停泊，以及非法打捞二战时期沉没的英国战舰。（法新社） 马国海事执法机构在中国货船上找到疑似打捞自威尔士亲王号的炮弹。（法新社）字体大小:小中大一艘中国货船上星期因非法打捞两艘沉没英国军舰的文物，而遭马来西亚海事执法机构扣留。马国海事执法机构柔佛州指挥官努鲁希占星期二（5月30日）发文告说，执法人员星期天（28日）中午例行巡逻时，发现这艘中国福州注册的货船未经许可停泊在柔佛丹绒巷海域。执法人员在船上搜出很可能是二战时期的金属残骸和未爆炮弹，决定扣押货船和32名船员，包括一名马国籍船长、21名中国公民和10名孟加拉公民。努鲁希占说，海事执法机构星期二派15名执法人员，连同12名柔佛州警方拆弹人员，以及国家文物局官员一起搜查货船，搜出100颗很可能是二战时期的未爆弹。拆弹小组已带走所有炮弹并销毁，警方过后将发布更详细的调查结果。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 马来西亚 英国 二战 军舰 明年1月税率上调 跨国企业要求越南给补偿 泰八党联盟设两委会 确保政权顺利交接