非法打捞二战英舰 中国货船遭马国扣留

一艘中国货船上星期因非法打捞两艘沉没英国军舰的文物，而遭马来西亚海事执法机构扣留。

马国海事执法机构柔佛州指挥官努鲁希占星期二（5月30日）发文告说，执法人员星期天（28日）中午例行巡逻时，发现这艘中国福州注册的货船未经许可停泊在柔佛丹绒巷海域。执法人员在船上搜出很可能是二战时期的金属残骸和未爆炮弹，决定扣押货船和32名船员，包括一名马国籍船长、21名中国公民和10名孟加拉公民。

努鲁希占说，海事执法机构星期二派15名执法人员，连同12名柔佛州警方拆弹人员，以及国家文物局官员一起搜查货船，搜出100颗很可能是二战时期的未爆弹。拆弹小组已带走所有炮弹并销毁，警方过后将发布更详细的调查结果。