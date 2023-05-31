泰国参议院议长否认左右议员选首相

（曼谷讯）泰国参议院议长蓬佩星期二（5月30日）否认左右参议员选出首相的指控，坚持他从未向参议员施压，要他们支持前进党党魁披塔为新首相。

早前有媒体报道称，在泰国大选中赢得最多议席的前进党支持者正在向参议员施压，让他们将披塔推上首相宝座。

蓬佩：从未指示参议员把票投给特定首相候选人

《曼谷邮报》引述蓬佩的话报道说，他从未指示参议员在首相表决中把票投给特定候选人，并澄清前进党未曾派人游说他去说服参议员为披塔投下支持票，一直以来向参议员施压的就只有社交媒体。

蓬佩指出，他只不过是国会副主席，没有任何立场向参议员发出任何指示。

他还补充道，他甚至从未与其他参议员就首相投票进行任何讨论，但他相信参议员能够理智做出决定，而所做决定绝对会以国家利益为优先。

蓬佩说：“参议员都是独立的，且有自己的主见，但独立并不代表他们会任意而为。他们必须考虑国家的最大利益，而我相信他们一定会把国家放在第一位。”

泰国众议院议长也担任国会主席，参议员议长则担任副主席，两者皆为泰国最重要的法治职务之一，影响力自不在话下。

先前有报道称，前进党支持者有意在国会大厦外举行集会向参议员施压，就此蓬佩指出，距离参议员进行表决其实还有两个月。

尽管前进党已与另外七个政党联手，向组建联合政府迈进一步，但联盟最终是否能够拿下政权，关键还是在于披塔能否在7月国会上下两院联席会议上，对首相候选人进行的表决中，脱颖而出。

获376票支持便能出任首相 披塔政治联盟还差45票

根据泰国2017年颁布的宪法，首相的产生过程是：由下议院提名，再交由500名下议院议员和上议院250名议员共同投票决定。也就是说，须获得参众两院750票中一半以上的票数（376票）支持，才能出任首相。

这750票中，下议院的500票通过选举产生，上议院的250票多数由军方委任。

披塔的政治联盟如今控制312席，加上19个上议院议员，要越过门槛还差45票。