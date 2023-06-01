重启与欧盟自贸谈判？马国：先公平对待棕油

（伦敦综合讯）马来西亚表明，如果欧盟能公平对待马国棕油产品，马国愿意考虑重启与欧盟的自由贸易谈判。

马国副首相法迪拉目前正与印度尼西亚经济事务统筹部长艾尔朗加率领两国的联合特派团访问欧洲各国，争取欧盟公平对待棕油生产国。

法迪拉星期四（6月1日）在伦敦告诉马国媒体：“如果他们希望我们成为合作伙伴，我们期望的是公平对待。伙伴关系关乎公平。你不能指望我们成为合作伙伴，却对我们施加限制和条件。如果他们希望我们重新考虑自贸谈判，就应以合作伙伴的态度对待我们。”

法迪拉也是马国种植及原产业部长。他说，马国和印尼并没说要搁置自贸谈判，而他也会要求马国内阁会议重新考虑此事。

但法迪拉补充道，诚如艾尔朗加所说，雅加达在过去七年一直在进行谈判，他们不介意再等七年达成贸易协议。

马国与欧盟自贸谈判从2012年搁置至今

马国与欧盟早在2010年就开始自贸谈判，但经过七轮谈判仍未达成协议，谈判从2012年搁置至今。

法迪拉借此澄清，马国与欧盟的自贸谈判并不是如一些媒体所报道，因欧盟2022年12月出台“无毁林产品条规”而喊停。

马国与印尼是全球最大的两个棕油出口国，产量约占全球棕油出口量的85%。欧盟则是世界第三大棕油进口国，仅次于中国与印度。

法迪拉和艾尔朗加星期三（5月31日）在欧盟总部布鲁塞尔接受当地媒体联合采访时表明，棕油生产国理事会不满“无毁林产品条规”歧视棕油。

无毁林产品条规禁止进口砍伐森林土地后生产的产品。

法迪拉和艾尔朗加指这项条款对小型棕油园主不公平，不仅对国际贸易不利，也妨碍棕油业者实现2030年的可持续发展目标。

艾尔朗加也批评这项法规只对大公司和跨国公司有利，因为大企业才能负担繁缛的监管合规要求。