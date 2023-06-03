巴育：重组军队与前进党主张无关

（曼谷综合讯）泰国赢得大选的前进党力主改革军队，泰国军方近日公布重组武装部队的计划。

泰国国防部发言人功七向《曼谷邮报》证实，泰国国防委员会日前在看守首相兼国防部长巴育主持的一场会议上，批准一项旨在精简、缩减和推动武装部队现代化的改革计划，但他否认军队重组计划是因应前进党主张而提出的。

功七称，军队重组计划早在2008年已提出，每五年进入一个新阶段。“巴育在会议上说，军队改革是按照国防部的计划进行，他说这与什么人将组织新政府无关。”

他补充道：“国防部本已制定自己的改革计划，进行重组并不是因为前进党的敦促。不过，我们将前进党提供的一些信息纳入考虑，如果这些意见符合我们的计划，我们会采取行动。虽然前进党是政治和社会变革的催化剂，但军队重组计划与前进党寻求武装部队改革的目标没有关系。”

消息：1200名将军 2027年人数减半

有消息人士披露，军队中约有1200名将军，国防委员会计划到2027年把人数减半。

改革计划包括停止增援驻扎在北部清迈府的第七步兵师，意味着它日后不能增加兵员。第七步兵师的主要职责是支援第四步兵师，维护泰缅边境的安全。

前进党副主席披参对国防部精简武装部队的计划表示欢迎。他说，这与前进党的计划相符，但他也指出，任何军事改革要取得成功，取决于新政府和即将上任的国防部长的政治意愿。

奥兰：军事改革是前进党组建政府的一个主要障碍

泰国东方大学政治学系讲师奥兰认为，军方的重组计划与前进党主张的政策相去甚远。“军事人员一直不断减少，但这仍然不符合前进党所主张的计划。因此，如果前进党成为政府，声称在军事改革方面取得成功，那将是错误的。”

他说：“前进党的一些政策是不容妥协的。军事改革仍会是前进党组建政府的一个主要障碍。军方高层将尽一切所能阻止前进党上台。”

另一方面，泰国上议院有议员提议各政党在发生政治危机时组建全国政党大团结联盟，但前进党、在大选中拿下第二多下议院议席的为泰党，以及巴育所属的泰国人团结建国党都否定这个建议。

泰建国党副党魁、看守政府首相办公室部长塔纳空说，前进党是下议院最大党，目前正努力组建政党联盟，各方应尊重前进党组政的权力。

为泰党副党魁蓬探也说，前进党领导的政治联盟已控制300多席，理应得到各方的支持。如果联盟无法获得所有参议员的支持，应由各党征询支持者的意见，一起探讨解决政治危机的最佳方案。