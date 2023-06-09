阿末扎希促巫统与盟党释除猜疑 重申捍卫团结政府

马来西亚联合执政党巫统主席阿末扎希呼吁团结政府盟党之间释除猜疑，并提醒盟友勿伤害马来人感受。他重申，巫统将捍卫团结政府，直到下届全国大选。

巫统星期五（6月9日）在吉隆坡世界贸易中心的党总部举行全国代表大会开幕仪式，马国首相安华及团结政府各盟党党魁都受邀出席，场面盛大。其中，安华更是自1998年遭巫统开除党籍后，首次以首相身份重返巫统大会。

阿末扎希发表政策演讲时形容，安华现身巫统大会是历史性一刻。他对安华说：“经过25年的分离，我们又聚在一起，为了国家和民族继续这趟旅程。”

阿末扎希指出，巫统多年来不断因应时局的改变而做出调适，但捍卫国家和马来人的原则保持不变，这也是巫统与任何一方合作的条件。

他强调，团结政府盟党不曾挑战回教及马来人课题，他希望各党之间的互惠关系能消除彼此的猜疑。“对于我们的盟友，请不要伤害马来人的感受。我们也一样，应避免会引起其他盟友不安的言行。”

2022年11月马国大选后，巫统决定与希望联盟合作组织政府，引起一些党内基层不安，许多巫统党员尤其无法接受与华人为主的民主行动党合作。巫统青年团主席阿克马星期四（8日）在巫青团大会上就要求民行党向巫统道歉，但阿末扎希认为此事不应再被提起。

阿末扎希：有人正策划推翻团结政府 政府将全力捍卫政权

阿末扎希说，团结政府现由19个盟党组成，比1974年国民阵线的规模还大；盟党之间须求同存异，才能形成强大的力量。他也说，巫统必须维持本身的价值，以确保能继续享有执政地位。

他还揭露，有人正策划在今年7月或8月推翻团结政府，但巫统和其他盟党将全力捍卫联邦政权。他也说，团结政府上台只有七个月，希望各方能给政府机会兑现承诺。

此外，阿末扎希不点名批评在野的国民联盟，指对方利用宗教为面具，以获得政治利益。“他们执政不到两年就发生了建威计划（Jana Wibawa）弊案，这就是叛徒的特征，他们只是以清廉和稳定的口号包装自己。”

建威计划是国盟执政时期推出的计划，旨在援助土著承包商。但安华日前说，调查显示这项计划违反多项财务规则。

针对即将举行的六州选举，阿末扎希说，除了要捍卫雪兰莪、森美兰和槟城，巫统也肩负重大责任，须重夺被视为“马来人腹地”的吉打、吉兰丹和登嘉楼。他也希望六州选举能提高巫统和国阵的代表性，反映团结政府的平等。

另一方面，阿末扎希在提到前首相纳吉的贡献时一度哽咽，并当面要求安华替正在狱中服刑的纳吉伸张正义。台下的代表们鼓掌欢呼，高举“声援纳吉”的海报，全场气氛达到高潮。