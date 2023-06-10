虽驳回请愿 泰选委仍会调查披塔参选资格

（曼谷综合讯）泰国选举委员会驳回取消前进党党魁披塔参选资格的申请，但因请愿书证据充分，选委会决定继续调查此事。这意味着披塔可能面对更严重的后果，包括坐牢。

据泰国媒体报道，选委会的六名专员星期五（6月9日）一致通过驳回披塔违反选举法的指控，原因是三名请愿人提交请愿书时，已超过审议参选人资格的期限，按规定应不予受理。

不过，选委会也说，请愿书内容详实且证据充分，明确指控披塔违反选举法，因此选委会将按程序在规定期限内进行调查。

披塔被指持有于2007年停止运营的广播公司iTV Plc的4万2000股，而泰国选举法禁止候选人在登记参选议员时，持有媒体公司的股份。

选委会发起调查 披塔陷入更大麻烦

前选委会专员宋差告诉泰国公共电视台，选委会对披塔发起调查意味着披塔陷入更大的麻烦。这是因为若被证实犯法，选委会可以将案件提交给警方，后再交由检察官和刑事法院审理，而无需将案件提交给宪法法院。

若罪名成立，披塔可能被处以一年以上十年以下的监禁、介于2万泰铢（约776.60新元）至20万泰铢的罚款，法院也可下令禁止他参选20年。

虽然选委会已驳回三名请愿者的申请，但若是有至少50名国会议员、25名上议院议员，又或是选委会本身向宪法法院提出申请，披塔依然可能被剥夺议员资格，断送任相之路。

由前进党领导的政治联盟，目前掌握下议院500个议席中的313席。但作为联盟推举的首相候选人，披塔需要国会上下两院至少376票（即750席的一半）支持才能出任首相，如今仍差至少63票。

但《曼谷邮报》引述消息人士报道，前进党秘书长猜塔瓦日前曾在会议上披露，他们已争取到至少40名上议院议员支持。

猜塔瓦说：“并非所有军方任命的上议院议员都对看守首相巴育感到满意。前进党仍有办法接近他们讨论此事。截至目前，我们确定大约有40名上议院议员会支持我们。”