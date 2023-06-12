各方仍需时间讨论 马国禁烟世代法案展延审议

（吉隆坡综合讯）在马来西亚引起争议的“2023年公共卫生烟草产品管控法案”（俗称“禁烟世代法案”）原定星期一（6月12日）在国会提呈一读。不过，卫生部长扎丽哈说，政府决定展延提呈这项法案，因为各利益相关者认为还必须继续讨论。

2023年公共卫生烟草产品管控法案的前身，就是2022年烟草及吸烟管制法案。扎丽哈星期一告诉国会，来自法律界、专业机构和非政府组织的代表上星期与卫生部对话时，都要求政府再检讨法案。

她说：“他们上星期在一次对话中，向卫生部提出这项要求。我们因此决定将法案先提呈国会卫生、科学与革新特别委员会讨论，并进一步细化及调整。”

她强调，这项法案获得各方一致支持至关重要。卫生部因此建议先由国会特别遴选委员会召集各利益相关者讨论，然后才正式提呈国会审议。

前卫生部长凯利2022年10月首次在国会提呈2022年烟草及吸烟管制法案。这项法案当时禁止所有2007年1月1日后出生、目前年满16岁者购买和吸香烟或电子烟。

法案的两个重点是禁止年轻一代购买和吸香烟、电子烟，以及逐步落实“禁烟世代”，并在2040年将全国烟民降至总人口的约5%。

凯利提呈的法案也规定违例者罚款5000令吉（约1453新元），引起罚款额过高的争议。由于国会在10月10日解散，因此法案并未完成三读。朝野过后同意将法案交由国会特别委员会研究，然后由卫生部再次提呈。

首相安华领导的团结政府去年11月上台后，卫生部重新检讨2022年烟草及吸烟管制法案，并进行多项修正，包括建议政府将违例者的罚款额从5000令吉减至500令吉。修正后的法案也废除执法人员对未成年者搜身检查的条款。