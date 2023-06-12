泰选委会证实仍在调查前进党党魁披塔参选资格

（曼谷综合电）泰国选举委员会证实，该委员会目前仍在调查争取出任首相的前进党党魁披塔是否有资格参加上月大选。

选委会主席逸提蓬星期一（6月12日）通过手机短信对路透社说：“（选委会）有充分的信息怀疑，根据选举条例，候选人（指披塔）没资格或被禁止谋取公职，（选委会）将进一步对披塔展开调查。”

若选委会裁定披塔违反选举法，他将被取消参选资格，并面对监禁长达10年，以及20年内不得参加政治选举的惩罚。

42岁的披塔领导前进党在大选中异军突起，成为最大赢家，随后他和前进党成为政敌的攻击目标。选委会收到多份指披塔违反选举法，应被撤销选举资格的请愿书，其中三份因已超过审议参选人资格的期限，被选委会驳回，另有四份针对前进党的请愿书也不予受理。

不过披塔还未完全摆脱麻烦，他被指持有媒体公司iTV的股份，仍受到调查。泰国选举法规定候选人在登记参选议员时，不可在媒体公司持股。

披塔辩称，已不再持有iTV的股份，而且iTV早已停止运营。

披塔上周在脸书发文说，他从2006年逝世父亲那里继承的iTV4万2000股已转到亲戚名下，这是为了防止有人重启iTV，并以iTV作为攻击他的政治弹药。

披塔：成为议员或任相资格不会被剥夺

披塔表示有信心，不会再有什么足以剥夺他成为国会议员或出任首相的资格。

iTV于2007年停止广播，其执照转发给泰国公共电视台（Thai PBS）。iTV原为上市公司，后于2014年被泰国股票交易所除牌。除了有一家子公司通过出租广播器材有微薄进账，iTV已多年未从媒体活动中获得营收，其商业注册之所以仍有效，只是因为与其特许经营费相关的官司还未了结。

披塔在脸书贴文指出，在2018年至2019年财政报告中，iTV被定义为控股公司，但在接下来两份财政报告，iTV却被改列为电视机构。在iTV于4月26日举行的股东大会上，有股东提问iTV是否属于媒体机构，对此，披塔留言：“这个问题是不是带有政治动机？”

前进党秘书长柴塔瓦星期一在记者会上谈到前进党面对的挑战时说：“选委会未来可能采取行动对付披塔……（但）前进党相信这些指控没有足够的证据。”