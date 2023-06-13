指媒体会议记录疑遭窜改 前进党：诬告反助披塔任相

（曼谷综合讯）泰国媒体公司iTV遭揭发股东会议记录和会议视频出现罗生门，前进党指责有人窜改会议记录来诬告党魁披塔，并认为事件反而有助披塔向出任首相迈进一步。

据《曼谷邮报》报道，iTV于4月26日召开股东会议，一名股东问主持会议的iTV执行董事金（Kim Siritaweechai），iTV是否还在运营。

根据会议记录，金回答说公司还在运营。然而，泰国媒体星期天（6月11日）公开会议视频，金当时说：“到目前为止，公司没有任何运营。公司必须等待一起法律案件了结。”

iTV母公司Intouch控股星期一（12日）下令iTV委员会成员，就会议记录和会议视频有出入展开调查。

前进党秘书长猜他瓦怀疑会议记录遭人窜改，要求iTV高层澄清。他也指责有人处心积虑阻止前进党组建联合政府。

公民力量党前议员琅盖5月10日向选举委员会举报披塔拥有iTV股份，违反选举法。他当时提交上述会议记录，作为iTV仍在运营的主要证据。披塔辩称，那些股份是他父亲遗留给他的遗产之一，而且iTV早已停止运营。

选委会星期一证实，正在调查披塔是否有资格参加上个月的大选。选委会上周已驳回所有关于披塔拥有媒体公司股份的投诉，但表明会调查披塔是否明知自己可能不符合参选资格，仍申请成为议员候选人。

若选委会裁定披塔违反选举法，他将被取消参选资格，并面对监禁长达10年，以及20年内不得参加政治选举的惩罚。

琅盖星期二（13日）说，他已向选委会提交更多证据，以支持他对披塔的指控。他声称自己只是履行维护国家正义的职责，对披塔没有偏见，既不知道也没有参与任何针对披塔的阴谋。

有议员或要求宪法法院裁决披塔议员资格

另一方面，泰国上议院有议员考虑援引宪法，要求宪法法院就披塔是否有资格成为议员做出裁决。

看守政府副首相威沙努星期二说，如果法院就此展开聆讯，并在裁决前暂停披塔的议员资格，披塔就不能被提名为首相候选人。