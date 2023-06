中国海军戚继光舰星期三(6月14日)抵达菲律宾首都马尼拉,开始对菲律宾进行为期三天的友好访问。

这是执行远海远域实习访问任务的戚继光舰首次到访菲律宾。当天早上,悬挂中菲两国国旗的戚继光舰航行至马尼拉港外海,与菲方舰艇会合,进行过航演练。演练结束后,戚继光舰缓缓驶进马尼拉港。

上午10时,戚继光舰靠上马尼拉港15号码头。中国驻菲律宾大使黄溪连、武官李建中、使馆工作人员以及当地中资机构、菲律宾中国商会、留学生、菲律宾海军官兵代表等300余人到码头迎接。军舰上挂着的中英文横幅写道:“志合越山海,万里犹比邻”“Even Mountains and Oceans Cannot Separate People with Shared Goals and Vision”。