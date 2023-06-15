菲吕宋岛6.3级地震 马尼拉高楼摇晃市民逃

（马尼拉综合电）菲律宾吕宋岛星期四（6月15日）发生6.3级地震，震央距离首都马尼拉不到100公里，许多马尼拉市民地震后逃出大厦躲避，机场和地铁一度停运，但没有传出伤亡和破坏报告。

地震发生在上午10时许，震央位于马尼拉以南约90公里的卡拉塔甘市（Calatagan），震源深112公里。

地震发生后，卡拉塔甘总警长门多萨和警员赶紧逃出警局。他说：“地震相当强烈，我们必须跑到户外。”

卡拉塔甘市减灾官员托雷斯说，地震持续了30秒至一分钟。

由于震源极深，菲律宾火山地震研究所主任巴科科尔估计可能来自马尼拉海沟。他排除发生海啸的可能性，但提醒当地民众留意余震。

机场地铁短暂关闭

地震导致马尼拉的高楼大厦摇晃，许多人逃出大厦躲避。马尼拉尼诺伊阿基诺国际机场和三条高架地铁线短暂关闭，以确定机场跑道和铁轨没有受损。

据菲律宾媒体报道，有两个地铁站出现裂痕，但不会对公众和列车运作构成安全威胁。地铁系统的铁轨、信号设备和地铁站设施都没有受损。地铁服务在一个小时后恢复运作。

菲律宾民防办公室发言人马里亚诺说，当局暂未接到重大损失或伤亡的报告，但灾情评估工作还在进行。

菲律宾位于环太平洋火山带，经常发生地震，境内也有许多火山。卡拉塔甘以东约350公里的马荣火山正处于大喷发的临界阶段，当局最近将马荣火山的喷发警戒级别升至第三级，火山周边地区已有1万4000多人疏散。