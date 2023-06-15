猫山王榴梿出现黑种子 或是厄尔尼诺现象导致

（吉隆坡综合讯）马来西亚农业及粮食安全部长莫哈末沙布指出，著名的猫山王榴梿最近出现的黑种子问题，可能是厄尔尼诺现象所致。

莫哈末沙布星期四（6月15日）在国会下议院回答议员提问时说，尽管没有研究证明厄尔尼诺现象会对榴梿品质造成什么影响，但近来收成的榴梿确实出现了黑种子问题，一些业者认为可能与气候变化有关。

他指出，黑种子问题造成部分外国进口商暂停进口马国榴梿，令国内市场供应变多，价格也随之下跌。

他说：“目前的猫山王榴梿很便宜，许多人可以享用。虽然一些有黑种子，但相信无害，可以安全食用。”

榴梿黑种子是指榴梿果肉没有完全包裹种子，且种子呈现黑色，卖相不美观。

《星洲日报》上个月报道，受到黑种子问题影响，彭亨州劳勿盛产的猫山王A级榴梿收购价从5月上旬的每公斤约50令吉（约14新元），下跌至5月底的30多令吉。

报道指出，榴梿出现黑种子其实在每个榴梿季节都会发生，但数量不多，向来不是问题，这次却占了收成的三成左右，引起关注。

榴梿业者相信，7月至9月榴梿季节出产的第二批榴梿应该会好转，所以不会过于担心。

莫哈末沙布也提到，农业及粮食安全部认真看待厄尔尼诺现象对农产品尤其是稻米的影响，以避免粮食供应受影响。

若有迫切需要，农业及粮食安全部将与气象局、国家天灾管理机构和首相署合作，布云造雨增加稻田区的降雨量。