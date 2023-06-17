安华：国盟州选若表现好 团结政府将面对压力

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华坦言，尽管来临六州选举的结果不会影响联邦政府的地位，但若在野阵营国民联盟的表现良好，会给团结政府造成一些压力。

不过他强调，他对于掌握国会三分二多数议员的支持有信心，因此并不担心在州选后国盟在国会提出不信任动议，或任何试图动摇团结政府的行动。

安华接受半岛电视台（Al-Jazeera）访问时，被询及如果国盟在州选取得好成绩，是否可能在国会发起不信任动议。他回答说，就算国盟表现好，但赢得州选的州议员并不能在国会投票，最多只能在外部设法施压。

针对国盟意图在下届大选前夺取联邦政权，安华指出，这是对方在面对贪污案审讯时采取的自救手段。“他们还有什么选择？只能尝试推翻我们，以便拯救自己。不过到目前为止，这（对团结政府）都不是严重的挑战，因为我们掌握了三分二大多数议席。”

下来或有更多国盟领袖被控

今年3月，马国前首相、国盟主席慕尤丁，以及土著团结党前宣传主任旺赛夫被控贪腐罪。反贪污委员会目前也在调查国盟涉嫌在去年11月大选时，收取博彩公司资金作为竞选经费一事，这意味着接下来可能还有更多国盟领袖被控。

由希望联盟执政的槟州、雪兰莪和森美兰，以及由国盟执政的吉兰丹、吉打和登嘉楼，即将举行州选举。去年大选时，这六州没有同步改选。舆论认为，六州选举结果可视为人民是否满意团结政府表现的指标。

国盟去年大选掀起“绿潮”

国盟在去年大选掀起“绿潮”，在马来选民占多数的选区重挫巫统及人民公正党，令人关注来临州选“绿潮”是否会再现，并冲击安华领导的团结政府。

对此，雪州大臣阿米鲁丁说，上届大选时“绿潮”涌起，主要是为了推翻国阵及巫统，如今“绿潮”已消退，相信不会在来临的雪州选举中对希盟构成威胁。

阿米鲁丁也是希盟雪州主席。他星期五（6月16日）接受马国中文媒体联访时说：“国盟围剿巫统的竞选氛围已结束，尽管巫统支持者还有些徬徨，但一些基层已回流。因此，是时候向基层和支持者解释当下的政治局势……目前维持政局稳定非常重要，要避免出现一届大选换三个首相的情况。”

阿米鲁丁指的是2018年大选后，马国政局因为权斗而陷入动荡，四年内换了三个首相，即马哈迪、慕尤丁，以及依斯迈沙比里。

慕尤丁决不认同“绿潮已退“

对于“绿潮已退“的说法，国盟及土团党主席慕尤丁坚决不认同。他星期六（17日）推介国盟竞选机制时说，根据国盟在雪州展开的民调，80%的马来人倾向支持国盟，因此国盟有信心赢得雪州及其他五州的政权。

他说：“马来选民支持国盟，因为他们已失去希望，国家的经济问题让他们陷入了贫困。”