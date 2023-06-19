亚细安成员多拒出席 泰看守政府：与缅外长非正式会议周一举行

（曼谷／仰光综合电）亚细安多个主要成员国并未出席泰国看守政府拟于星期天（6月18日）为缅甸军政府外长举行的“非正式会议”。泰外交部当晚发文告称，会议将在星期一（19日）举行。

泰国外交部的文告称，星期一的“非正式会议”预计老挝、柬埔寨、缅甸、文莱和越南，以及中国和印度都会派高层代表与会。但文告没有说明这些代表具体是什么层级，或会议为何延后。

泰国看守政府本星期抛出建议，主张与缅甸军政府“全面重新接触”，并在四天前发函邀请亚细安各国外长出席星期天在泰国芭提雅举行的非正式会议，为期两天。

多个亚细安国家明确表态不会参加

据法新社报道，缅甸军政府星期六晚间证实，其外长丹瑞（THAN SWE）将应邀与会。不过，除了柬埔寨外，多个亚细安国家都明确表态不会参加，包括亚细安轮值主席国印度尼西亚，以及马来西亚、越南和新加坡等。

反对这次会议的亚细安成员认为，缅甸政治局势未见好转，现在仍不是与缅甸军政府进行高层级接触的时候。

而截至星期天上午，泰方也仍未对外公开这次“非正式会议”的具体召开时间与议程。泰外交部副发言人诺帕昆当时称，没有任何与会议相关的消息。

到星期天晚间，泰国看守政府副首相兼外长帕马威奈对当地媒体称，泰国已向亚细安成员国解释，泰国并未逾矩代表亚细安或亚细安主席国行事，只是作为轮值主席国“印尼的补充”，其他亚细安成员能自由决定是否与会。

新跃社科大学安全研究主任拉帕副教授（Antonio Rappa）接受《联合早报》访问时解读，泰国看守政府举行非正式会议的目的，是希望利用亚细安平台向各成员国施压；同时也作为对抗国内前进党领导的政治联盟的筹码。

在不久前举行的泰国大选中，前进党领导获得最多席位，泰国预计将在8月组建新政府。

分析：非正式会议将使缅军政府合法化

国际评论指出，非正式会议的召开将使缅甸军政府合法化，拉帕也认同这个说法。他表示，泰国企图操纵亚细安2021年与缅甸军政府达成的五点共识，而缅甸为了通过泰国获得中国的大米补贴和投资等经济利益，“允许自己被泰国操纵”。

由于缅甸军政府至今未落实五点共识，包括停止暴力、与缅甸各方对话、以及允许特使访问缅甸等，亚细安不再邀请缅甸军政府出席高级别会议。

华府智库战略与国际研究中心（CSIS）的高级研究员苏克玛（Rizal Sukma）更批评，泰国的提议是“不道德的”，会在亚细安内部挑起分裂。

他说：“其他亚细安国家应该抵制和反对这一计划。我们应该为缅甸人民的利益而努力，而不是为一个成员国的少数精英而努力……亚细安处理缅甸问题的唯一途径，是在五点共识的基础上保持团结。”

智库与咨询公司Solaris Strategies国际事务高级分析师穆斯塔法博士（Mustafa Izzuddin）则对《联合早报》说， 泰国看守政府是为了向当地民众表明，它有能力发挥政治家的作用来调停和解决冲突。不过，他不认为这一事件会导致亚细安分裂，只是反映出亚细安对于如何解决问题出现了分歧。

缅甸反军政府组织则发声明谴责泰国，另有81个缅甸活动人士发布公开信，要求泰国取消这次会议。