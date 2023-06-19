上市简化减印花税 安华三策拉抬股市

（吉隆坡综合讯）马来西亚股市与令吉币值近来不断下滑，首相安华星期一（6月19日）宣布三项振兴股市的新措施，包括降低股票印花税、简化上市程序，以及促进企业投资。

安华也是财政部长。他星期一在马国证券监督委员会出席资本市场毕业生计划（CMGP）推介仪式时说，从7月1日起，股票交易的印花税税率将从目前的0.15%降至0.10%。7月1日生效的合约，印花税上限为1000令吉（约290新元）。

他说，调低印花税将直接降低证券交易成本，刺激并增强市场吸引力，令马国股市更具竞争力。

简化上市程序方面，安华说：“我认为马国的资本市场和经济转型需要长期的市场和结构改革。作为起步，政府将鼓励更多企业在马国交易所上市，马国证券监督委员会和马国交易所今年将落实改革，加快首次公开售股（IPO）的审批程序，同时缩短上市所需时间。”

他指出，这些措施实施后，在马国交易所上市将变得更简易快捷，这将确保马国的竞争力和吸引力。

他说，市场流动性增加，将吸引更多国内外资金进入马国股市，并鼓励中小型企业上市。他说，这也能促进上市公司筹集资金以扩大业务规模，创造更多就业机会，扩大投资者群体，推进马国资本市场的结构改革。

至于促进企业投资，安华宣布：“为了吸引更多投资者支持中小企业和新经济的融资，财政部和证券监督委员会将研究如何出台促进和吸引在马国设立家族办公室的政策。我们也将研究促进企业风险投资计划，通过更优惠的税收和激励政策，推动更多国内直接投资。”

他说，财政部和证券监督委员会也将扩大成熟投资者的定义，新定义将涵盖天使投资者、风险资本家和私募股权公司。

安华在总结时指出，这三项提振马国资本市场活力和吸引力的新措施，都是财政部和证监会根据马国交易所和股市相关行业的反馈而制定的。

他说，政府希望上述三项新政策能提高市场活力，也增加马国资本市场的吸引力，同时扩大人民投资和创造财富的机会，吸引更多投资者支持中小企业融资和新经济，并进行市场和结构改革，以恢复投资者对马国的信心。

他强调：“任何改革都需要纪律和耐心，政府也需要信心和勇气去尝试新事物，为人民和国家利益做出艰难决定。”