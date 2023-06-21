学者：越南须升级电网加强太阳能风能发电

煤电和水力发电是越南主要的电力来源。有分析指出，恶劣的天气情况，包括热浪造成电力需求激增和主要水电站的水库缺水，加上数座关键燃煤电厂出现故障，是近期越南出现电力短缺的主要原因。

炎热气候导致越南北部出现电力短缺问题，冲击当地制造业和旅游业。受访学者指出，热浪等极端气候未来将持续出现，越南作为全球第九大水力发电国，当务之急是加强太阳能和风能发电，并升级国家电网，以有效应对电力短缺问题。



新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院东南亚气候变化项目研究员米尔扎（Mirza Sadaqat Huda）接受《联合早报》访问时说，越南近几个月来的干旱天气，严重限制了当地水电站的发电量。

煤电和水力发电是越南主要的电力来源。有分析指出，恶劣的天气情况，包括热浪造成电力需求激增和主要水电站的水库缺水，加上数座关键燃煤电厂出现故障，是近期越南出现电力短缺的主要原因。