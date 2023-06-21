马国六州选举前 警方央行高层人事变动

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府两周前宣布阿都拉昔7月接任国家银行（中央银行）总裁后，星期三（6月21日）又宣布现任警察总长阿克里沙尼会提早三个多月退休，职位将由副警察总长接任。首相安华当天还高调会见了尚未走马上任的央行新总裁阿都拉昔，引起关注。

马国六州选举越来越近之际，当局接连宣布，负责货币政策的央行与负责治安的警队高层人事变动，有舆论指这是安华政府希望在选前制造“良好气氛”的手法。

安华星期三在首相办公室会见央行现任副总裁阿都拉昔，并指阿都拉昔有能力改善马国的金融情况。他在脸书上传两人会面的照片时说，他对阿都拉昔在继续稳定马国货币政策方面充满信心，令吉情况一定会改善。“新总裁有能力使国家金融状况变得更好、更强、更稳！”

马国现任央行总裁诺珊霞将在6月30日卸任，新总裁阿都拉昔的五年任期会从7月1日起生效。

令吉贬值百物上涨 料成六州选举主要议题

令吉近来不断贬值、央行加息、物价高涨等，令马国民众的生活压力持续上升，预料会成为六州选举的主要议题。政治评论员默里汉特星期三在题为“团结政府的要害是经济”的评论中就指出，公共债务高企、贫富日益悬殊、令吉疲软，以及青年失业率达11%等，都是安华政府须面对的问题。

此外，马国内政部星期三宣布，原任副警察总长拉扎鲁丁升任警察总长，接替提前在星期四（22日）退休的阿克里沙尼。阿克里沙尼2021年5月4日出任警察总长，任期原本在今年10月3日届满。

内政部长赛夫丁星期三发文告说，安华根据警队委任和擢升事务委员会的建议，向国家元首推荐拉扎鲁丁出任警察总长，元首已同意。拉扎鲁丁的任期星期五（23日）生效，为期两年至2025年6月22日。副警察总长的空缺将由全国刑事调查部总监阿育汉填补。

阿克里沙尼在警队服超过37年。他星期一曾向媒体透露，会提早在7月退休，因此，7月或8月举行的六州选举警力分配会由拉扎鲁丁负责。

不过，星期二突然传出消息，指阿克里沙尼星期四就正式退休，连退休仪式都安排好了。六州选举在即，负责治安工作的警察总长退休日期一再提前，引起各方议论。