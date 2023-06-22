涉进口武器 缅甸国防部及两家国有银行被美国制裁

（华盛顿／曼谷综合电）美国宣布对缅甸国防部，以及两家协助缅军政府从外国购买武器和其他商品的国有银行实施新制裁。

根据美国财政部星期三（6月21日）发表的声明，受制裁的银行是缅甸外贸银行和缅甸投资与商业银行。它们被指为军政府与海外市场之间的交易提供便利，从而支持军方的镇压行动。

美国财政部负责反恐和金融情报的副部长纳尔逊在声明中指出，缅甸军方依赖外国资源，包括向受制裁的俄罗斯实体购买及进口武器、军事装备和制造武器的原料，并指自2021年军事政变以来，缅甸国防部进口了价值至少10亿美元（约13亿新元）的物资和材料，这些采购既为俄罗斯提供收入，“也继续对缅甸人民实施暴力”。

声明说，两家银行还允许缅甸石油天然气公司（MOGE）等已受制裁的国有企业进入国际市场；它们也为缅军政府接受并支付外汇。

缅甸军方2021年发动政变推翻民选政府后，全国一直处于动荡，军方以维护和平秩序为由，武力镇压反政变抗议活动，造成数千人丧命。美国和其他西方国家因此对缅军方领导人实施了好几轮制裁。

缅军政府发言人：即使国有银行被制裁也不会造成损害

对于最新制裁，缅军政府发言人佐敏吞在美国正式宣布前说，当局一点也不担心。他星期二（20日）告诉国营电视台MWD，缅甸不是第一次面对制裁，即使国有银行被制裁，也不会对缅甸造成损害。

缅甸对美国的制裁处之泰然，但邻近国家如泰国却可能遭受池鱼之殃。《曼谷商业新闻》引述消息人士报道，新的制裁会对泰国和区域内其他国家的经济造成打击，因为它们都与缅甸银行有联系。

不过，美国大使馆说，他们定期就缅甸问题与泰国政府对话，包括讨论如何减轻相关制裁对泰国或其他国家的影响。

此外，专家认为，虽然美国对缅甸的新制裁并没有针对作为军政府重要收入来源的天然气项目，但仍可能会影响军政府资助打击少数民族组织和反政府武装分子的能力。