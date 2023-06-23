翁山淑枝小儿子吁缅军政府释放母亲

（伦敦讯）缅甸民主派领袖翁山淑枝的小儿子阿里斯接受英国媒体访问，呼吁缅军释放他的母亲，并敦促国际社会加大向军方施压。

英国广播公司（BBC）星期五（6月23日）的报道称，这是阿里斯（Kim Aris）第一次接受国际媒体访问。

阿里斯是英国公民，他在伦敦受访时说：“我不能让母亲在监狱里受折磨。”

现年78岁的翁山淑枝领导的民选政府，在2021年2月的军事政变中被推翻。她之后遭缅军囚禁及面对连串提控，累计监禁的刑期高达33年。

阿里斯声称，缅军从未向他提供母亲的消息，也没有透露她的身体状况。他曾向缅甸大使馆、英国外交部及国际红十字会求助，但大家都无能为力。

他说：“之前我不想和媒体接触，或过于卷入这些事……我最好是远离政治，母亲也不希望我参与其中。但她现在被判刑了，而军方显然不讲道理，因此我想一吐为快。”

然而，阿里斯没有针对翁山淑枝所面对的批评，包括在处理罗兴亚人的问题上作出回应。

他敦促国际社会采取行动解决缅甸危机，包括对缅军实施适当的武器禁运，以及支持那些试图与缅军对抗的人。

他日前也发声明呼吁各国政府，应优先考虑缅甸问题，切断与缅军政府成立的国家管理委员会的外交关系，并与由部分被军方罢黜的国会议员及亲民主团体组成的影子政府“民族团结政府”（NUG）谈判。

翁山淑枝过去长期遭军方软禁，阿里斯因此没有机会与母亲见面，直到2010年缅甸选举，翁山淑枝从软禁中获释，他才又见到母亲。

阿里斯说，他有信心很快能和母亲重聚，并指“军方永远都不会赢得这场战争”，总有一天权力会归还给民选政府。