疑为翁山淑枝庆生 缅甸民众戴花被捕

（仰光讯）逾百名缅甸民众据说因加入“鲜花运动”，头戴鲜花为前国务资政翁山淑枝庆生而遭军政府逮捕。

本周一（6月19日）是缅甸前民选政府领导人翁山淑枝的78岁生日。据《纽约时报》报道，缅甸许多民众当天模仿她的招牌发型，在后脑勺低发髻上插鲜花，并上传照片到社交媒体分享，为正在服刑的翁山淑枝献上祝福。

许多商店当天的鲜花被抢购一空。

这场“鲜花运动”也间接表达了人们对军政府的不满，而亲民主派人士透露，自星期一以来，已有超过130人因为头戴鲜花被捕，其中绝大多数为妇女。他们多数是在星期一当天被捕，但军方随后继续搜证，于过去一周陆续逮捕更多参与者。

据悉，在一些城镇，士兵看到街上有头戴鲜花，甚至只是手持鲜花的妇女，就立即逮捕她们。目击者称，有些人还遭殴打。

警方也逮捕了那些在脸书发布生日祝福，或上载自己拿着鲜花照片的人。

人权组织指镇压策略只会增加倒军政府决心

人权观察组织驻亚洲副主任罗伯逊说，缅甸军政府对“鲜花运动”的反应是军政府“偏执和不宽容”的又一例子。“令人惊讶的是，军政府至今还没有意识到，这种策略其实适得其反，只会增加人民不计代价全面推翻军政权的决心。”

缅甸人权组织统计，目前遭拘留的政治犯已超过1万9000名。

翁山淑枝于1991年获颁诺贝尔和平奖。尽管她领导的政府对军方血腥镇压罗兴亚人不作为，有损她个人形象，但她在缅甸仍然受到广泛的爱戴。

翁山淑枝因在早前军事统治时期倡导民主而被软禁15年。2021年2月，军方发动政变后将她关押，随后她因腐败和其他指控被判33年徒刑。