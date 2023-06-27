菲律宾破获最大规模人口贩运 逮捕2700余人

（马尼拉法新电）菲律宾警方粉碎历来最大规模犯罪团伙，从一个线上赌博大本营扣留2700多人，当中包括新加坡人、马来西亚人、中国人等。他们声称是人口贩运的受害者，被骗到马尼拉从事线上赌博工作。

据《菲律宾每日问询者报》报道，菲律宾国家首都区警察局的联合工作组星期二（6月27日）凌晨突击检查拉斯皮纳斯市（Las Piñas City）一家菲律宾境外博彩公司，逮捕了2724人。拉斯皮纳斯市是马尼拉大都会的一个市区。

根据警方发布的消息，被查获的公司名为新创网络科技，原名宏泰。警方怀疑这家公司涉嫌违反《扩大反贩运法》，向法庭申请搜查及逮捕令。

国都区警察局公布的初步数字显示，被捕落网者当中有1528名菲律宾人，其他包括600名中国人、183名越南人、137名印度尼西亚人、134名马来西亚人、81名泰国人、21名台湾人、七名尼日利亚人、五名新加坡人和五名缅甸人，余者来自也门、巴基斯坦、印度、索马里、苏丹、喀麦隆和伊朗。

警方说，有落网者声称接受脸书上的工作招聘，到菲律宾当“在线游戏助理”。当中许多人被迫每天工作12小时，每月赚取2万4000比索（约585新元）。

菲律宾国家警察反网络犯罪发言人萨比诺说，这是菲律宾反人口贩运突击行动破获的最大规模犯罪团伙。警方以人口贩运立案调查，但也会仔细调查所有证据。警方正在逐一问话，以确认哪些是受害者，哪些是嫌疑犯。

拐骗外国人犯案 互联网诈骗团伙引国际关注

亚太地区的互联网诈骗团伙已引起国际社会的关注，这些团伙雇用或强迫遭拐骗到当地的外国人，从事电话诈骗、线上赌博等非法活动。

国际移民组织说，受害者往往被“更好的工作、高薪和诱人福利”所诱惑。

国际移民组织亚太区发言人维里里说：“这些网络骗局的一个非常明显的特点是，受害者与教育水平高低无关联，因为我们看过受过良好教育的专业人士也成为受害者。这一点与其他人口贩运很不同。”

维里里赞扬菲律宾当局采取行动干预，因为“受害者基本上是人口贩运集团的人质，须依靠外部干预才能摆脱贩运集团”。

菲律宾警方5月初在马尼拉以北90公里的马巴拉卡特市一个小区，救出1090名被贩运和诱骗到菲律宾进行网络诈骗的受害者。

菲律宾一名参议员今年4月说，菲律宾有许多电话诈骗中心，雇用被贩运到菲律宾的外国人行骗。