菲律宾破获最大规模人口贩运 逮捕2700余人

吴汉钧

更新 /
更新 / 2023年6月28日 6:41 AM
发布 /
发布 / 2023年6月27日 11:34 PM
菲律宾警方星期二凌晨在拉斯皮纳斯市一个园区粉碎一个人口贩运团伙，逮捕2724人。警方事后派人看守园区。（法新社）
菲律宾警方星期二凌晨在拉斯皮纳斯市一个园区粉碎一个人口贩运团伙，逮捕2724人。警方事后派人看守园区。（法新社）

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（马尼拉法新电）菲律宾警方粉碎历来最大规模犯罪团伙，从一个线上赌博大本营扣留2700多人，当中包括新加坡人、马来西亚人、中国人等。他们声称是人口贩运的受害者，被骗到马尼拉从事线上赌博工作。

据《菲律宾每日问询者报》报道，菲律宾国家首都区警察局的联合工作组星期二（6月27日）凌晨突击检查拉斯皮纳斯市（Las Piñas City）一家菲律宾境外博彩公司，逮捕了2724人。拉斯皮纳斯市是马尼拉大都会的一个市区。

根据警方发布的消息，被查获的公司名为新创网络科技，原名宏泰。警方怀疑这家公司涉嫌违反《扩大反贩运法》，向法庭申请搜查及逮捕令。

国都区警察局公布的初步数字显示，被捕落网者当中有1528名菲律宾人，其他包括600名中国人、183名越南人、137名印度尼西亚人、134名马来西亚人、81名泰国人、21名台湾人、七名尼日利亚人、五名新加坡人和五名缅甸人，余者来自也门、巴基斯坦、印度、索马里、苏丹、喀麦隆和伊朗。

警方说，有落网者声称接受脸书上的工作招聘，到菲律宾当“在线游戏助理”。当中许多人被迫每天工作12小时，每月赚取2万4000比索（约585新元）。

菲律宾国家警察反网络犯罪发言人萨比诺说，这是菲律宾反人口贩运突击行动破获的最大规模犯罪团伙。警方以人口贩运立案调查，但也会仔细调查所有证据。警方正在逐一问话，以确认哪些是受害者，哪些是嫌疑犯。

拐骗外国人犯案 互联网诈骗团伙引国际关注

亚太地区的互联网诈骗团伙已引起国际社会的关注，这些团伙雇用或强迫遭拐骗到当地的外国人，从事电话诈骗、线上赌博等非法活动。

国际移民组织说，受害者往往被“更好的工作、高薪和诱人福利”所诱惑。

国际移民组织亚太区发言人维里里说：“这些网络骗局的一个非常明显的特点是，受害者与教育水平高低无关联，因为我们看过受过良好教育的专业人士也成为受害者。这一点与其他人口贩运很不同。”

维里里赞扬菲律宾当局采取行动干预，因为“受害者基本上是人口贩运集团的人质，须依靠外部干预才能摆脱贩运集团”。

菲律宾警方5月初在马尼拉以北90公里的马巴拉卡特市一个小区，救出1090名被贩运和诱骗到菲律宾进行网络诈骗的受害者。

菲律宾一名参议员今年4月说，菲律宾有许多电话诈骗中心，雇用被贩运到菲律宾的外国人行骗。

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