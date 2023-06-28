泰国会开会在即 政党联盟备应急方案以防无法组建政府

（曼谷综合讯）以前进党为首的泰国政党联盟星期四（6月29日）开会，就联盟万一无法组建政府的状况商讨一项应急计划。

《曼谷邮报》报道，为泰党秘书长巴社星期一（26日）被问及是否有备案应对无法组建政府的状况时说：“如果有必要，这个问题会在八党联盟于6月29日的会议上提出。”

巴社说：“在选出下议院议长后，下一步是选择首相。我们可能要仔细讨论这个问题，尤其是支持（每个首相候选人）的议员人数。”

不过，前进党党魁披塔星期二（27日）到国会大厦报到时告诉记者，他已获得足够的上议员支持，可以出任首相，但他不愿说明得到多少名上议员支持。

《民族报》报道，披塔不担心会受到上议院阻挠，因为政党联盟在下议院控制过半数议席，他希望上议院能尊重选民的决定。

他也说，前进党与上议院之间的障碍已经降低，他有信心获得足够的上议院支持票，成为下一任首相。

披塔要出任首相，须获得上下两院750席的过半数（即376票）支持。他领导的政党联盟控制下议院312席，他还须争取64名上议员的支持。

泰国新一届国会下议院将于7月3日召开第一次会议，选出正副议长，然后就首相人选进行表决。国会开会在即，以公民力量党为首的保守派对前进党和披塔施加的压力也越来越大。

保守派就卖地交易 要求披塔证明诚信

公民力量党前议员琅盖致函披塔，要求他依据宪法公开一项卖地交易的内情。

泰国媒体近日报道，披塔不久前以650万泰铢（约25万新元）的价格出售一块土地，但他2019年向泰国国家反腐败委员会提交的资产和债务申报显示，那块地价值1800万泰铢。

琅盖说，既然披塔有意出任首相，就必须证明他具有担任首相的资格，而担任首相的条件之一是必须诚实。

琅盖已多次向披塔发难，包括向选举委员会投诉披塔参选时持有媒体公司股份。他曾通过一系列请愿和投诉，在2008年将前首相沙玛（Samak Sundaravej）拉下台，所以有“首相杀手”之称。

公民力量党另一名前议员尼披则要求前进党解释，是否计划在组政后更换泰国国庆日。

前进党副秘书长、候任议员朗西曼上星期六（24日）在法政大学的讨论会上说，预料前进党和披塔掌权后，国庆日将从现有的12月5日改为6月24日。12月5日是已故泰王蒲眉蓬的生日，而1932年6月24日是泰国发生立宪革命、泰王被削权的一天。

尼披在脸书发文对朗西曼的言论表示失望，他说：“以君主为元首的国家，通常将君主的生日定为国庆日。”

此外，宪法法院也指示总检察长加快处理民众针对前进党和披塔主张修改冒犯君主法的请愿，向法院提供最新详情。