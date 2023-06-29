东南亚动态 从街头走向精致高雅 泰国餐饮业进入黄金时代 订户更新 / 更新 / 2023年6月30日 6:57 AM发布 / 发布 / 2023年6月29日 7:57 PM 位于曼谷唐人街的米其林星级泰式中餐厅Potong，吸引许多国内外的游客慕名前去。（档案照片） 提迪是曼谷米其林星级的精致餐馆主厨，为泰国饮食业带来新气象。（档案照片）字体大小:小中大泰国首都曼谷以街头小吃闻名，既便宜又美味，却也因此令泰国美食与精致高档沾不上边。不过，在一些求新求变的年轻厨师的努力下，泰国饮食走上精致餐饮路线，还在今年“亚洲最佳50餐馆”中名列前茅，业界认为泰国高级餐饮步入了黄金时代。38岁的泰国米其林主厨提迪（Thitid Tassanakajohn）是在曼谷掀起高档精致餐饮的年轻厨师之中的佼佼者。他主理的精致料理餐馆Le Du（泰文季节的意思），荣获2023年“亚洲最佳50餐馆”第一名，颠覆了人们对泰国美食的刻板印象。他说：“过去人们提到泰国食物，就想到便宜的街头小吃，对于高级餐厅只会联想到法国菜或意大利餐。我想改变这样的想法……我想证明，泰国菜不会比任何其他菜系逊色。”请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 泰国餐 米其林餐厅 街头美食 马国放宽防疫 民众搭公交不必戴口罩 前进党为泰党或重新谈判 减一部长名额换议长职