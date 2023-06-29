从街头走向精致高雅 泰国餐饮业进入黄金时代

泰国首都曼谷以街头小吃闻名，既便宜又美味，却也因此令泰国美食与精致高档沾不上边。不过，在一些求新求变的年轻厨师的努力下，泰国饮食走上精致餐饮路线，还在今年“亚洲最佳50餐馆”中名列前茅，业界认为泰国高级餐饮步入了黄金时代。

38岁的泰国米其林主厨提迪（Thitid Tassanakajohn）是在曼谷掀起高档精致餐饮的年轻厨师之中的佼佼者。他主理的精致料理餐馆Le Du（泰文季节的意思），荣获2023年“亚洲最佳50餐馆”第一名，颠覆了人们对泰国美食的刻板印象。

他说：“过去人们提到泰国食物，就想到便宜的街头小吃，对于高级餐厅只会联想到法国菜或意大利餐。我想改变这样的想法……我想证明，泰国菜不会比任何其他菜系逊色。”