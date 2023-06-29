马国放宽防疫 民众搭公交不必戴口罩

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府进一步放宽冠病疫情的限制措施。从下星期三（7月5日）起，民众搭乘各类公共交通时可不戴口罩，全国只有冠病确诊者以及在医疗机构内必须戴口罩，而患者隔离期将从现有的七天缩短至五天。

据《星洲日报》报道，马国卫生部长扎丽哈星期四（6月29日）发文告宣布上述消息。马国目前的防疫标准作业程序强制冠病确诊者和乘搭公共交通工具时必须戴口罩，新的作业程序将从7月5日起实施。

不过，扎丽哈劝请呼吸道出现症状的人外出时戴口罩，以避免传染他人。高风险群体如年长者、慢性病患、免疫力低落者或孕妇也应戴口罩，尤其是在拥挤和空气不流通的环境。

她说：“如果乘搭公共交通工具，如巴士、火车、飞机、德士、私召车、员工巴士、货车或校车，卫生部也鼓励他们戴口罩。”

扎丽哈说，冠病病患隔离期缩短至五天，因为研究发现病患在出现症状后的首五天传染力较高，病毒量也较多。

不过，根据马国卫生部的脸书贴文，确诊者完成五天隔离后，仍须采取一些防疫措施至第10天，包括只在必要时出门、出门时须戴口罩、避免前往人潮拥挤的地方、避免探望高风险群，以及经常洗手等。

六州选举群聚 或有提高病例风险

扎丽哈说，马国目前的冠病疫情处于无须担心的水平，医疗服务也没有出现负荷过重的情况。不过，卫生部仍决定继续把当地列为“传染病疫区”多六个月，直到12月31日。

卫生部这么做是因为国内仍出现冠病病毒的新变异毒株和亚型变异毒株。若没有做好防范，哈芝节和六州选举的群聚可能会提高病例和公共医疗体系负担加重的风险。

扎丽哈说：“卫生部劝请民众继续保持良好的自我管理方式，例如现在所养成的习惯，保持卫生以避免感染包括冠病在内的疾病。”

根据马国卫生部提供的数据，截至6月27日，马国有超过1633万人接种了冠病疫苗第一剂追加剂，占总人口的约五成，但只有约2.5%的人接种了第二剂追加剂。

马国2020年初暴发首波冠病疫情后，同年3月18日实施首轮行动管制令，并全面封锁边境。马国政府2022年4月1日全面开放边境，并宣布冠病疫情进入地方流行病过渡阶段，当局也宣布从那时起，将当地列为“传染病疫区”，并多次延长。马国卫生部去年5月1日解除大部分冠病防疫条例，世界卫生组织今年5月5日也宣布冠病不再是全球公共卫生紧急事件。