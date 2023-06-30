小马可斯迈入任期第二年 分析：须着力改善经济等四领域

（马尼拉彭博电）菲律宾总统小马可斯执政满一年，彭博社分析报道指出，小马可斯过去一年起用可靠的经济管理专才，重新平衡外交政策，使得国家经济稳健增长，经商环境与条件不断改善。

小马可斯总统任期进入第二年，经济增长、粮食保障、财政空间和投资是他接下来必须着力改善的领域。

菲律宾金融银行（BDO Unibank）首席投资官奥坎波说，小马可斯必须运用他的政治资本，吸引投资和创造就业机会，促进供应与生产，协助降低通胀和利率。

菲律宾上个季度的经济增长超越多个邻国，但能否在全球经济疲弱的大环境下保持强劲增长仍有待观察。由于借贷成本高昂，通胀挥之不去，作为经济增长主要推动力的消费需求开始减弱。

在粮食保障方面，小马可斯上任之初面对白糖、洋葱等食品短缺问题，如今这个问题虽有缓解，但威胁依然存在，包括厄尔尼诺现象和非洲猪瘟可能对粮供造成影响。

马尼拉雅典耀大学经济系教授兰佐纳指出，政府应解决农业面对的物流问题，并确保农业改革对农民有利。

2200亿元基建计划尚缺资金来源

菲律宾财政预算赤字在2021年创新高之后已有所回落，但财政空间依然狭小。随着政府计划开展总值9万亿比索（约2200亿新元）的基础设施建设计划，资金来源成了问题。

为了提高国库收入，小马可斯的经济团队主张向垃圾食品、塑料用品和数码服务征税。政府也尝试拉拢私人企业协助建造机场、铁路等关键基础设施，希望到了2028年小马可斯任期结束时，这方面的预算差额能从去年占经济产值约7%降至3%。

小马可斯这一年来出访13次，带回总值3.48万亿比索的投资承诺，其中2390亿比索已进入各个落实阶段。菲律宾有更多行业包括可再生能源向外资开放门户，但要赶上邻国的步伐，还须在这方面多下功夫。

汇丰控股亚细安经济师达卡内说：“现在世界各国都在转移供应链，菲律宾处于这个趋势的中心，你必须把握这股趋势。”