中国游客遭移民局官员刁难索贿 马国旅游部长机场“救人”

（吉隆坡综合讯）马来西亚一段“内阁部长擅闯机场入境厅”的视频，星期五（6月30日）在社交媒体上广为转发，并引发部长滥用职权的争议。旅游、艺术及文化部长张庆信承认短片中的部长就是他本人，但强调自己是通过正当管道申请通行证进入吉隆坡国际机场入境厅，解救一名遭官员刁难和索贿的中国籍女游客。

他还揭露，吉隆坡国际机场（KLIA）移民局官员才是滥权贪污的一方，并指这起事件中的中国籍女子因语言不通，被移民局官员召入小黑屋问话超过15个小时，期间还被索讨约1万8000令吉（约5200新元）的“放行费”。他得知事件后，亲自带领部门官员前往机场了解情况，并顺利解救这名女子。

据《星报》报道，这名女子是中国国家电视台一名高层人员的私人助理，两人一同到马国。有关高层人员顺利通关，但女子却被禁止入境，这名高层人员于是向马国驻广州总领事馆求助。

据张庆信说，他接到领事馆人员的电话及了解情况后，联系了反贪污委员会，并于星期五凌晨3时前往吉隆坡国际机场解救这名女子。

张庆信也是砂拉越州民都鲁区国会议员，以及砂拉越政党联盟成员党民主进步党的主席。他指出，外国人抵境后遇到这种事已不是头一遭。“我呼吁内政部和反贪会正视此事，立即展开调查，必须揪出害群之马，一网打尽这些恶劣、犹如饥饿豺狼、破坏国家形象的人！”

一些人批评张庆信硬闯机场引起骚乱。巫统青年团团长阿克马谴责张庆信“凌驾于法律之上”，并促请首相安华采取严厉行动，包括将他革职。

马国旅游业者力挺张庆信

不过，马国旅游业者力挺张庆信，赞扬他勇于揭露移民局的弊端，还亲力亲为解决问题，提高外国游客的信心。

马国旅行社协会、马国国际旅游发展协会、马国商务酒店协会及马国导游理事会星期六（7月1日）分别发声明，感谢张庆信挺身而出，维护马国形象，以免打击刚要走出冠病疫情危机的旅游业。

他们认为，作为旅游部长，张庆信亲自到机场入境处关心外国游客面对的问题，以及全力打击贪污无可厚非，不该因此遭到指责。

交通部长陆兆福星期六指出，每名部长都有贵宾通行证，以便进入机场禁区履行公务，因此相信张庆信被指硬闯机场是一场误会。移民局及反贪会则说，会针对张庆信对机场移民局官员的指控展开调查。