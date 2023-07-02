学者：泰两大党议长之争或导致联盟瓦解

（曼谷综合讯）泰国前进党和为泰党为首的八党联盟星期天（7月2日）召开会议，商讨下议院议长职分配的问题，但仍未能达成共识。政治学者认为，两党的议长之争轻则将影响八党联盟的团结，重则可能导致联盟瓦解。

前进党党魁披塔在会后告诉媒体，会议上的讨论是正面的，但前进党仍在等待为泰党的明确答复。“如果人们感到困惑，我们必须道歉。我们有坚定的意愿组建政府，并解决人们的问题。”

为泰党党魁崇拉楠说，为泰党星期一（3日）将开会讨论与前进党商讨的内容，他希望能在星期一中午就此事达成解决方案。“如果结果与人们的预期不同，会影响联盟盟党和组建政府。”

泰国国会下议院将在星期一召开第一次会议，星期二（4日）选出一名议长和两名副议长。国会上下两院将于7月13日召开联合会议，投选新一任首相。八党联盟早前已同意支持披塔为首相人选。

素可泰开放大学政治系讲师育他邦接受《曼谷邮报》访问时说，下议院议长对投选首相的议程扮演重要角色。他解释，虽然议长无权投票，但可利用条规控制议会，包括加快或推迟投票，并有权决定哪些法案可列入议程。

对于前进党和为泰党未能达成共识，育他邦不排除即将交出执政权的政党可能从中搅局，通过投票支持为泰党的议长候选人，在八党联盟之间制造裂痕。

育他邦直言，如果前进党抢不到议长职，披塔出任首相的可能性会降低。

他也说，由于前进党和为泰党是联盟中的两个主要政党，其他六个是小党，两大党中的任何一方退出，整个联盟就会瓦解。

泰国法律学者、宪法起草委员会前顾问乍德认为，议长职之争将破坏八个政党的团结。“不要忘记，投选议长是不记名的，没有人知道谁把票投给了谁。”

民调：76％认为议长人选须能同各党合作

前进党的消息人士称，如果为泰党提名的人选当选议长，这对前进党来说形同背叛，前进党会考虑是否继续与为泰党联手组政。“如果为泰党要另组联盟，前进党将不得不退出并成为反对党。”

为泰党的消息人士则透露，为泰党已献议，如果披塔无法赢得足够支持出任首相，前进党应让为泰党尝试组织联合政府。如果前进党答应，为泰党就不会与前进党争议长职。这项提议获得各政党领袖的同意，但前进党尚未点头。

消息人士说，披塔上星期五（6月30日）介绍前进党的巴迪巴为议长候选人，引起了为泰党的不满。“这是对我们的不尊重，因为各方尚未达成正式的结论。”

另据泰国公共电视台报道，泰国国立发展管理学院的最新民调结果显示，超过76％的受访者认为应该由一个公正、能与所有政党合作的人选出任议长。52.44％的受访者希望在下议院投票之前，各党能就议长问题达成共识；47.20％的受访者则认为，议员应就议长人选进行投票。