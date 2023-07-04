安华承诺彻查移民局与登记局官员涉贪案

（布城综合讯）继马来西亚吉隆坡国际机场移民局官员扣留中国女游客被指索取“放行费”一事之后，马国首相安华也接获国民登记局官员向申请公民权者索贿的投诉，他承诺政府将彻查这些案件。反贪污委员会与警方已陆续向涉案者录取口供并展开调查。

安华星期二（7月4日）在首相署常月集会上说，他星期一（3日）收到国民登记局涉嫌在发出公民权时索贿的举报，事件仍在调查中。

他说，那些符合申请公民权或其他证书资格的人，被要求额外付钱才能取件。尽管金额不大，但这种做法必须停止，不应继续发生。

国民登记局总监占里星期二发文告强调，登记局绝不姑息涉及贪污和滥权的官员。登记局严肃看待登记局官员因贪污滥权而被举报的案件。

他提醒民众，切勿委托中介办理与登记局有关的任何事务，也别轻信不负责任者提出的任何收费服务建议。

移民局总监鲁斯林星期二也发文告说，无论在吉隆坡国际机场或全国任何移民局分局，任何官员一旦涉贪，内政部与移民局都将依法查办，绝不妥协。

旅游、艺术及文化部长张庆信上星期五（6月30日）接获马国驻广州总领事馆的求助电话，指中国一家电视台一名高层人员的私人助理在吉隆坡国际机场被禁入境，并遭移民局官员扣留问话超过15个小时和索取1万8000令吉（约5200新元）的“放行费”。

常在机场活动 中介被指向中国女子索1万8000令吉

张庆信到机场与官员交涉后，女子获准入境。张庆信事后指控机场移民局有官员涉贪，要求内政部和反贪污委员会展开调查。

马国反贪会已经向张庆信和两名中国女子录取口供，并开始调查涉案的移民局官员。

反贪会星期二发文告说，查案人员也锁定一名自称能为无法入境的外国人“解决问题”的马国籍中介，因为有人指这名中介事发时向中国女子索讨1万8000令吉以摆平此事。文告也指这名中介之前都在吉隆坡国际机场一带活动。

反贪会强调严肃看待最近在吉隆坡国际机场发生的涉及中国公民的贪污问题。

另据《大都会日报》报道，雪兰莪总警长胡申透露，警方已经收到四份相关报案，已向22人录取口供，包括四名报案人、12名移民局官员、四名马国机场控股公司的辅警，以及两名旅行社员工。

胡申说：“警方尚未决定以何种罪名调查此案。警方星期二提交调查报告给总检察署，以征求意见和决定。”

马国：通关三道题若无法回答 有权拒绝可疑旅客入境

另一方面，马来西亚内政部表明，如果外国旅客入境时无法回答移民局官员有关入境后的住处、是否有回程机票及足够旅费等问题，官员有权拒绝让他们入境。

针对最近移民局官员被指扣留中国旅客，以及首相安华过后巡视吉隆坡国际机场并下令彻查此事，内政部长赛夫丁星期一（7月3日）在记者会说：“我们必须知道，我们出国通关时，也必须回答各种问话，其中三道基本问题包括住宿地点及行程、是否有足够旅费，以及有没有回程机票。”

他说，如果外国旅客入境时没法回答上述三道问题，官员可依法发出拒绝入境通知（Not To Land，简称NTL），这是各国政府认可并通行的做法。

不过他强调：“真正收到NTL的旅客少之又少，马国移民局平均每月只拒绝50至60名中国旅客入境。”

赛夫丁透露，他已指示内政部秘书长鲁基乌比向旅游、艺术及文化部跟进此事，他会将调查结果带到星期三（7月5日）的内阁会议讨论。

反贪会前主任：若怀疑官员涉贪 部长应向反贪会投报

另一方面，反贪污委员会特别行动组前主任巴里不认同张庆信的解救行动。巴里告诉“当今大马”，张庆信若怀疑移民局官员贪污，应该向反贪会投报，而不是自行处理。

巴里说：“如果我是移民局官员，我会警告部长不要妨碍我办公。如果他仍旧如此，我就发出第二次警告，若第三次警告后他还不停止，我就以妨碍公务员执行任务的罪名逮捕他。”

据《新海峡时报》报道，事发时遭张庆信指责贪污的吉隆坡国际机场移民局官员沙米沙菲，指责张庆信当时威胁将他“降职”，以及在其他官员与民众面前羞辱他。他已就此事向警方报案。

《星洲日报》的报道称，涉案官员向移民局提呈的书面报告指出，那名中国女子无法入境的原因包括文件不足、无法提供入境后的住址和没有回程机票，这引起官员怀疑而不准她入境。官员也声称并未向女子勒索金钱。

报告说，张庆信介入后，官员接获移民局总监的指示，批准那名中国女子入境。