六州选举8月12日投票 马华宣布不参选

（吉隆坡综合讯）马来西亚选举委员会宣布，六州选举将同步在7月29日提名，8月12日投票，这两天都是星期六。联合执政党国民阵线（国阵）成员党马华则宣布不参加这次选举。这是马华自1949年成立以来首次缺席州选举。

马国选举委员会星期三（7月5日）召开特别会议，讨论槟城、雪兰莪、森美兰、吉兰丹、登嘉楼、吉打六州选举的日期，以及选民册等相关事项。选委会主席阿都干尼会后召开记者会宣布提名日和投票日等详情。六州选举的提前投票日是在8月8日。

阿都干尼也说，本届六州选举使用的是截至今年4月的选名册，六州选民人数共977万3571人。六州这次共有245个州选区，包括雪兰莪56个、吉兰丹45个、槟城40个、森美兰36个、吉打36个，以及登嘉楼32个。

选委会宣布六州选举投票日后，马华总秘书张盛闻星期三下午发文告说，马华中央委员会开会后决定，不参选来临的六州选举。

他说，马华中委会在经过深思熟虑及权衡政局后，认为应该把重点放在下届大选，接下来几年内必须加紧落实党务改革和复兴。

张盛闻说，马华虽然不参加六州选举，但仍将履行国阵成员党的责任，在六州选举中为国阵成员党候选人助选。

国大党也宣布不参选

国大党总秘书拉惹瑟卡兰星期三也发文告宣布，国大党中央委员会6月30日决定，不参加这次六州选举，但将为国阵候选人助选。他说，国大党这么做是为了争取时间强化党务结构，放眼下届全国大选。

国阵主席阿末扎希6月27日曾保证，马华和国大党这两个国阵成员党都将参与六州选举。他说，国阵成员党将按胜算分配选区。

团结政府主干希望联盟这次与国阵联手参加六州选举，希盟自信能保住森美兰、槟城和雪兰莪州政权。

希盟主要成员人民公正党的署理主席拉菲兹星期二（4日）晚间在森美兰的造势活动上说，根据每月进行的民调，森槟雪三州的选民对希盟政府的施政满意程度颇高，其中森州选民的满意度高达75%。他说，这种正面的调查结果显示希盟有望守住州政权。

拉菲兹没有透露森美兰以外其他五州的民调数据，但他对所有六州的选民满意度都深具信心。他说，30岁以上选民对希盟的正面回应，可让希盟继续在槟森雪三州执政。他坦言，吉打、登嘉楼和吉兰丹则是伊斯兰党的天下。