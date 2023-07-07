安华下周与马斯克会面 商讨加大在马国投资

（芙蓉讯）随着电动车巨头特斯拉即将进军马国，马来西亚首相安华下星期将与特斯拉创办人马斯克会面，商讨加大在马国的投资。

安华星期五（7月7日）在森美兰州出席活动时透露，这场会面是马斯克提出的。“他要求下星期跟我见面，以讨论他在马国加大投资的可能性。”

今年3月，马国政府批准特斯拉向马国出口纯电动车的申请。特斯拉也将在马国设立营运总部、检修中心、服务中心，并建立超级充电站（supercharger）网络。

据《星洲日报》报道，特斯拉6月17日已在马国展开人才招聘活动，7月20日将正式进军马国。根据特斯拉向媒体发出的邀请函，特斯拉将于7月20日在吉隆坡柏威年购物广场举行推介礼，介绍公司在马国的发展蓝图。

安华说，马国需要吸引更多新的外资，才能提高国家收入，并减轻1.5万亿令吉（约4343亿新元）的国债负担。“我们迫切需要增加国内及外来直接投资，这也能为马国带来更多的就业机会。”

他认为，妥善的经济管理将提高外国投资者的信心，有利于吸引投资。他说，团结政府执政以来，政府已成功吸引来自中国、日本和沙特阿拉伯的投资。

安华称，他上个星期与日本投资者见面，对方同意在马国注资额外200亿令吉；两个星期前，沙特阿拉伯国家石油公司答应会增加在柔佛州的投资。

安华说，外资对马国的发展相当重要，如果欠缺投资，失业率将提高，经济增长也将停滞，连带影响餐馆及酒店等领域。