泰部分上议员反悔 披塔或无法获足够支持任相

（曼谷综合讯）泰国多名原本表态将投票支持前进党党魁披塔出任首相的上议院议员已经掉转船头，不会在来临的上下议院联席会议支持披塔任相，理由是他们担心披塔和前进党坚决修订冒犯君主法。

前进党领导的八党联盟控制了下议院500个议席中的312席，虽然足以组成执政联盟，但披塔要出任首相，须获得上下两院750席的过半数（即376票）支持，他还需要争取64名上议员支持。

国会消息人士向《曼谷邮报》透露，24名上议员星期四（7月6日）被问到会否在7月13日上下议院联席会议投选披塔任相，当中有14人之前原本已表态支持披塔。

一问之下，八名上议员表示担心披塔修订冒犯君主法，五人说会投选披塔，九人说会在投票当天才决定，两人不愿置评。

受访上议员：披塔须声明不碰触冒犯君主法才有机会

上议员巴班说：“主要原因之一是他（披塔）试图修订冒犯君主法以及改革王室……前进党的外交政策立场也对国家构成威胁……泰国与每个国家为友。如果披塔上台执政，外交政策可能会改变，倾向某个超级强国。”

泰国公共电视台引述上议员差勒猜的话报道，可能只有少过10名上议员将支持披塔。差勒猜原本支持披塔，但考虑到前进党对冒犯君主法的立场，他决定改变主意，不投选披塔。他也透露，前进党代表接触了多名上议员为披塔拉票，但这些议员大多数表示会等到投票之前才决定。

上议员颂德向《曼谷邮报》确认会投选披塔，但他认为披塔难以获得足够支持。他说：“披塔应该站出来声明不会碰触冒犯君主法，这是他能成为首相的唯一办法。”

针对媒体报道指支持披塔的上议员可能不到10人，前进党副党魁西里甘亚星期五（7日）对《民族报》说，前进党现有情报“并没显示”会出现上述情况，而且“我们有信心披塔会在7月13日第一轮投票就获得足够的上议员支持票”。

西里甘亚也驳斥前进党以金钱收买上议员支持的传言，坚称“我们不会干那种事”。她呼吁上议员尊重选民的意愿，支持掌握了下议院多数议席的八党联盟。

八党联盟成员之一为泰党的其中一名首相候选人社德他星期五称，为泰党全力支持披塔出任首相，该党议员都将投选披塔。他也提出，如果披塔无法在首轮投票获得多数支持，应当给他“第二次机会”，进行第二轮投票。

新闻网站Khaosod English报道，下议院第二副议长比切星期四说，如果7月13日第一轮投票无法选出新首相，将在19日举行第二轮投票，若仍未有结果，20日将再来一轮投票。

议长万穆罕默德说，如果各党选前提交给选委会的首相候选人都无法在上下议院联席会议获得任命，宪法规定国会议员可从国会以外寻找首相人选，但这个过程冗长，且同样需要上下议院过半数支持。