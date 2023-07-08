马国机场索贿或纯属误会 反贪会：媒体乱下结论

（吉隆坡讯）马国媒体引述消息人士说，中国游客在马来西亚吉隆坡国际机场疑遭索贿一事纯属误会。但马来西亚反贪污委员会随即批评媒体“自作聪明”，乱下结论，强调事件还在调查中。

马来西亚反贪污委员会主席阿占巴基星期六（7月8日）告诉媒体：“调查仍在进行中，我不希望任何一方对此进行任何猜测。”

他说，这起案件预计需要一个月时间调查，如今才进行了六天，要判断是否涉及腐败还言之过早。“然而，不知从哪儿冒出来的‘小子’询问我此事，然后他就做出这起案件没有涉及贪腐的结论。”

“别自作聪明，这让人以为反贪会对于这起事件已经‘刹车’。”

据媒体报道，中国国家电视台一名高层人员及私人助理6月29日抵达吉隆坡时，女助理被禁止入境并被要求支付“放行费”，结果出动马来西亚旅游、艺术及文化部长张庆信到机场“营救”。

消息人士：女助理误把回程及中介费用当放行贿赂

不过《马来西亚前锋报》星期五（7日）引述匿名消息人士报道说，女助理没能提供入境所需资料而接到拒绝入境通知后，通过微信联系中介求助，并被告知购买回程机票的费用以及中介费用。但是，女助理却误以为那是官员要求的放行贿赂。

消息人士还透露，这两名中国游客已于7月5日乘搭飞机返回中国。