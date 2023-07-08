安华再次捍卫民行党 吁终结叛徒与狂热分子

（万宜综合讯）马来西亚首相安华再次捍卫盟友民主行动党，指民行党从未反对政府帮助马来人，并呼吁执政联盟团结一致应付六州选战，不让“叛徒、宗教狂热分子和敌对政营”破坏国家。

马来西亚六州选举在即，在野的国民联盟一再以马来人权益为议题攻击民行党。安华星期五（7月7日）晚间到雪兰莪州出席希望联盟和国民阵线州选机制推介礼时说：“国盟一直批评民行党。但我们为马来人增加拨款，民行党并没有反对，而与我们合作。”

安华也间接向巫统内部倾向支持国盟的人喊话。他说，国盟掌权时曾经试图冻结巫统的银行户头，只是没有成功。安华说，这种情况不应发生，“但还是有一些巫统人喜欢他们”。

安华：国盟存在双重标准

安华也批评国盟存在双重标准。“他们执政时冻结了巫统的账户，但现在自己的账户被冻结，他们却感到愤怒。”

巫统虽已加入联合政府，但党内有一些人依然不完全支持巫统和安华领导的希盟与人民公正党合作。巫统和希盟成员党之间不时发生口角，会否影响州选结果引外界关注。

安华在演讲中呼吁希盟与国阵竞选机制全力合作，确保希盟与国阵在8月12日赢得六州选举。他强调，“我们不能让叛徒、宗教狂热分子和敌对的政营破坏这个国家”。

希盟和国阵决心抵制“叛徒”，虽然没有点名，但相信指的是雪州前州务大臣阿兹敏和雪州前国阵主席诺奥玛。

曾任公正党署理主席的阿兹敏，被视为导致希盟政府2020年垮台的“喜来登”事件主要操盘手；强烈反对与希盟合组政府并公开炮轰巫统当权派的诺奥玛则于今年1月被巫统开除党籍。

安华致辞时说：“在雪州选举中，确保这些叛徒的政治生涯被终结，摧毁他们的住宅，夺走他们的土地，把他们扔进海里，这才是马来文化的真正意义。”他这番话引来台下数千名支持者报以掌声。

安华吁成员党携手应战

安华呼吁成员党携手应战，手中拿着联合政府其他成员党的旗帜时“不要感到艰难、沉重”，因为这是大家挽救雪州和国家的共同责任。

他相信希盟联手国阵，将可捍卫雪兰莪、森美兰和槟城，同时夺回吉打；吉兰丹和登嘉楼两州则料有激战。

安华也说，联合政府执政八个月来，国家经济取得增长，投资者信心也开始好转。“我可以接受（批评）经济政策，但不要污蔑。”

也是副首相的国阵主席阿末扎希致辞时，则感谢希盟让出雪州一些州议席给国阵上阵。他强调，国阵将确保联合政府在雪州选举胜出，继续执政。他说：“是的，我们曾经是敌人……那是过去的事，我们将把它留在过去，打开新的一页。”