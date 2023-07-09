政府不废除大学固打制 安华：确保非土著不被排挤

马来西亚首相安华说，团结政府不会废除教育固打（限额）制政策，否则高等学府的马来学生人数将失衡，并成为政治课题。不过，他承诺会以其他方式，确保各族优秀生都能获得国家栽培。



安华星期六（7月8日）在吉打北方大学举办的“与安华见面”活动上回答学生提问时说，若政府废除马来人和土著的教育固打制政策，将引发族群之间的紧张局势，并被炒作成政治课题。



多年来，马国政府在大学预科班及国立高等学府都有保留特定名额给马来人和土著。安华解释，如果不维持这个制度，马来学生在高等学府及一些科系的人数将失衡，甚至出现“瘸腿”的情况。



他说：“国家宪法定下了原则，让马来人和土著占具竞争力的位置，这些我们必须维持。否则，我们将看到类似于马来亚大学在20世纪60及70年代所出现的差距，既工程学院里没有马来学生，医学院则只占12％。”



安华已指示教育部长法丽娜维持固打制政策，但他强调，这并不意味着绩效制（meritocracy）已失效，因为政府继续给予非土著的优秀生机会。“我同意维持固打制，但我们必须找出其他方案，以确保非土著优秀生不会遭到排挤。”

不打算废除固打制 华人政党与团体表达失望针对政府不打算废除大学固打制，马国华人政党及团体均表达失望，认为这将导致教育水平下降，并加剧人才外流问题。



马华青年团总团长王晓庭发文告说，政府不废除大学固打制是在走回头路，并且让华社感觉受骗。她说，虽然马青是团结政府一员，但绝对无法认同此政策。



王晓庭说，事实证明固打制不但无法帮助某些群体，反而令教育水平严重下降，甚至让国家发展停滞不前。“马来西亚大学在全球的排名一直无法突破，与没有落实绩效制有直接关系。”



此外，马来西亚青年团结运动总会也呼吁政府废除大学固打制，并认为只有在公平的竞争下，马国的教育水平才能提升。



副首相阿末扎希星期天（9日）回答媒体提问时说，宪法阐明有必要捍卫土著的权益，但非土著还是有机会进入公立大学。他说：“虽然我们必须保留一些名额给土著，但这不代表我们拒绝非土著到公立大学深造。”