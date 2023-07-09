网上借钱太便利 导致印尼人负债累累

（雅加达讯）网络贷款金融机构和平台在印度尼西亚如雨后春笋般涌现，而网络借贷平台的便利导致贷款用户数量剧增。最新数据显示，印尼首都雅加达有近四分之一或约230万人在网贷平台负债累累。

《雅加达邮报》报道，根据印尼金融服务管理局（OJK）最近公布的报告，截至2023年4月，雅加达人口1050万，当中约230万人未偿还贷款总额达到10.3万亿印尼盾（约9.17亿新元），这比2022年4月多了4100亿印尼盾。

根据数据，雅加达在个人债务人数量最多的省份中排名第二，仅次于西爪哇省。西爪哇省有460万活跃贷款人，个人债务总额为13.5万亿印尼盾。

受访的雅加达居民表示，通过网贷平台贷款的主要原因之一是因为其便利性。不过，尽管网贷平台很方便，却也可能成为债务陷阱。

来自东雅加达的24岁营销经理妮斯在电子商务平台虾皮（Shopee）和Gojek使用“先买后付”功能已有一段时间，她每个月都会向这两个平台分期付款30万至180万印尼盾。

先买后付是一种“超前消费”模式

先买后付（Buy Now Pay Later，简称BNPL）是一种“超前消费”模式，让消费者在网上或实体店购物时，仅需支付“首期”，然后以零利息分期向先买后付平台支付余额。

多项研究发现，先买后付模式可能会导致消费者冲动购买，以致超支和拖欠债务。

妮斯说：“我最初开始使用先买后付功能时，一度因网上购物而欠下300万印尼盾的债务。不过，我现在较有自制力，确保自己不会不必要花钱。”

住在西爪哇省茂物（Bogor）市的公务员德迪，在冠病疫情期间开始向网贷平台贷款，以支付车子贷款。但在支付不起高利息后，他又转向其他合法及非法网贷平台，以至于债务越滚越大。他一度每个月必须支付500万印尼盾的利息，相等于他半个月的收入。

在德迪无力偿还债务后，收债员上门讨债，甚至通过向德迪的同事分享他的债务信息来威胁和羞辱他，迫使他不得不更换电话号码。最终德迪抵押了汽车、电单车和房子，再向一家当铺贷款，才还清了网上债务。

高利率和激进追债行为 网贷平台业务被消费者投诉

根据印尼消费者基金会的数据，由于高利率和激进的追债行为，网贷平台已成为被最多消费者投诉的业务之一。而印尼76%的网贷平台都是非法的，加剧了这一问题。

印尼国会今年2月通过了《金融部门发展和强化法》后，印尼金融服务管理局承诺对非法网贷平台采取更严厉行动。该法赋予该机构对非法借贷平台和经营这些平台的人提起刑事指控的权力。

大量的贷款违约也限制了个人对个人借贷平台的发展。一些平台公布的逾期至少90天的贷款（TWP90）拖欠率与已发放贷款总额的比率令人震惊，大致与银行的不良贷款率类似。

印尼金融服务管理局星期二（7月4日）宣布，5月份个人对个人借贷行业的TWP90比率达3.36%，为疫情以来的最高水平，但这依然低于该局规定的5%能容忍水平。