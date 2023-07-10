不满出现九段线地图 越南下令停播中国电视剧

（胡志明市彭博电）越南政府下令串流媒体平台停止在越南播放中国爱情电视剧《向风而行》，理由是剧中出现中国用来标示南中国海主权的“九段线”地图。

越南文化部星期一（7月10日）在官网发文告称，审查人员发现《向风而行》其中九集有多个镜头出现“九段线”地图。当局已要求美国串流媒体平台Netflix和越南电信运营商FPT Telecom在24小时内下架这部39集电视剧。

文告指出，虽然FPT Telecom对地图做了模糊处理，但剧中的不当内容违反了越南主权法。

FPT Telecom随后发声明确认已撤下《向风而行》，并强调公司“向来遵守条例”。Netflix驻越南的代表则拒绝置评。

《向风而行》于2022年底在中国首播，讲述航空公司职员的故事。

这是越南八天来第三次因“九段线”地图对娱乐节目进行调查。越南上星期一（3日）因为好莱坞电影《芭比》出现一张有九段线的地图而禁止电影上映；韩国顶流女子组合Blackpink的巡演主办单位也因在网站上展示九段线地图，上星期三（5日）被越南文化部调查。演唱会主办方已就此道歉并承诺撤下地图。

去年3月，美国索尼影业出品的电影《神秘海域》（Uncharted）也因同样理由被越南封杀。

中国主张拥有南中国海“九段线”内的岛礁，不过九段线标出的海域，部分与越南专属经济区重叠。菲律宾、文莱、马来西亚等也主张在这片海域拥有权益。

主权问题虽僵持不下 中越讨论共同开发北部湾油气

虽然就主权问题僵持不下，但各国为了开发丰富的油气资源，一直在寻求合作可能。

中国外交部边界与海洋事务司与越南外交部国家边界委就刚于上星期二（4日）在广州召开会议，讨论共同开发北部湾。这是冠病疫情以来双方首次面对面会谈。

北部湾（Gulf of Tonkin）位于南中国海西北部，是中越两国陆地和中国海南岛环抱的一个半封闭海湾。

据越南媒体报道，中越双方在会议上同意要落实中越《关于指导解决海上问题基本原则协议》，加快推进北部湾湾口外海域划界和南中国海油气共同开发。双方也同意加快商签新的北部湾渔业合作协定，并推进无争议海域的油气合作。