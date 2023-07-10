令吉币值持续下跌 马国央行或将出手干预

（吉隆坡彭博电）马来西亚令吉币值近来不断下跌，逼近自1998年亚洲金融风暴以来的低点，市场人士预测马国国家银行将出手制止令吉跌势。不过，一些分析师认为，马国央行干预外汇市场的效果可能不大。

据彭博社报道，令吉币值在过去三个月已下跌超过5％，表现落后于所有亚洲新兴国家的货币。令吉币值下滑的原因包括马国政治不稳定、债券收益率溢价下降，以及中国经济增长放缓等外在因素。

上星期五（7月7日），令吉兑美元汇率一度跌至4.6650令吉兑1美元；令吉只要再下跌2％，就将跌破2022年的最低点，即4.7495令吉兑1美元。这也是自1998年亚洲金融风暴以来的最低点。

马国工业生产表现若低于预期 令吉下滑趋势将持续

就在令吉币值不见起色之际，马国将在来临星期三（12日）公布5月工业生产数据。一些分析员认为，如果马国工业生产表现低于预期，令吉下滑的趋势将持续。

苏格兰皇家银行旗下NatWest Markets新兴市场外汇策略师谢嘉仁对彭博社分析，令吉兑美元汇率波动太大或太快，都将促使央行入场干预。他认为，央行可能在令吉跌至约4.7495令吉兑1美元的水平时有所动作。

上个月，美国财政部发布一份半年度报告，将马国及其他六个经济体列入汇率政策观察名单，并指这些经济体的“汇率做法和宏观经济政策值得密切关注”。

马央行总裁：令吉币值应稳健上升 而不是遭低估

对此，马国央行和市场代表上个月已暗示，央行随时准备进行干预，以阻止令吉的过度波动。央行新任总裁阿都拉昔近日接受马新社访问时也说，最近令吉贬值没能反映马国的经济基本面；他认为令吉币值应稳健上升，而不是像现在遭到低估。

不过，分析师认为，央行阻止令吉贬值的能力有限，效果或无法持久。

新加坡银行高级外汇策略师沈茂雄受访时说，虽然货币干预政策可能减缓令吉的跌势，但美国与马国的巨大利差会继续对令吉造成打压。

他认为，令吉与人民币的相关性较高，中国抵御人民币贬值的措施可能有助于支撑令吉。