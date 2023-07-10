泰国国会周四投选新首相 国会大厦旁划集会空地防暴乱

（曼谷讯）曼谷市政府特地在国会大厦旁划出一块空地，供前进党支持者在国会投选新首相当天集会。这相信也是为了更好地控制可能爆发的示威活动。

泰国国会星期四（7月13日）将首次投票推选新首相。前进党首相人选披塔的支持者预计会蜂拥至国会大厦为他助威打气，但如果披塔落选，现场恐怕会爆发示威。

泰国公共电视台报道，这块空地可容纳1万人，并将设有帐篷和流动厕所。曼谷市长查猜星期一（10日）说，市政府官员正在起草指令，允许公众在这块空地上公开发言。

国会议长万穆罕默德则呼吁披塔的支持者遵守秩序，不要聚集在国会大厦前，因为那里正在施工。

国会上下两院将于星期四上午9时30分召开联合会议，投票选出新首相。前进党领导的八党联盟控制着下议院500个议席中的312席，足以组成执政联盟，但披塔要任相，须获得上下两院750席的过半数（即376票）支持，他目前还须争取64名议员的支持。

此外，披塔也被指在注册参选时拥有媒体公司股份，违反选举法，可能被撤销选举资格。选举委员会星期一晚就此开会，但仍未做出决定，是否要寻求宪法法院对披塔参选资格做出裁决。

据媒体报道，前进党已紧急致函选委会反对这么做，并要求委员会给披塔一个辩护的机会。另有报道说，选委会已邀请披塔于星期一为自己辩护。