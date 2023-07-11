泰国首相巴育宣布退出政坛

（曼谷综合电）执政九年的泰国首相巴育宣布退出政坛，但承诺会继续担任看守首相直至新政府成立。

《曼谷邮报》报道，巴育星期二（7月11日）发布声明说：“从现在起，我要退出政坛，并卸下泰国人团结建国党党员身份。”

巴育：任相九年取得许多成果 保护国家宗教和君主制

现年69岁的巴育说，他在担任首相九年中“取得许多成果”。“作为首相，我努力保护国家、宗教和君主制，为亲爱的人民谋福利……我争取在各个领域加强国家的稳定与和平，在国内和国际上克服了诸多障碍。”

路透社指出，自从泰建国党在今年5月大选中遭受重挫，仅得36个下议院议席之后，外界就猜测巴育会退出政坛。巴育今年1月加入成立不到一年的泰建国党，他并没有参与竞选，而是当政党的顾问，而且被党提名为首相候选人。

2014年，时任陆军司令的巴育发动军人政变，推翻英叻领导的为泰党政府，成立军人执政团，由他出任首相。2019年泰国终于恢复民主选举后，军方控制的政党与小党合作，巴育顺利续任至今。

在执政九年期间，巴育经历过多次国会不信任动议和街头抗议示威。去年，他的首相任期期限再受反对派挑战，最终经由宪法法院作出对他有利的裁决，他才得以挺过危机。

巴育在隐退声明中说，他将继续留任看守首相，直至新政府成立为止。

上下两院周四投选新首相 披塔：给泰国机会“恢复正常状态”

国会上下两院星期四将召开联合会议，投票选出新首相。前进党领导的八党联盟控制下议院500个议席中的312席，足以组成执政联盟。不过，前进党党魁披塔要当首相，须获得两院共750席中过半议员（即376票）的支持；他目前还须争取多64名议员的支持。

披塔星期二在脸书发布视频，呼吁议员在投选新首相时遵从人民通过大选表达的意愿，让掌握最多议席的八党联盟顺利组织新政府。

他指出，泰国正处于“不寻常的政治状态”，民选政府曾多次被政变推翻，而如今泰国有机会“恢复正常状态”。

他说，星期四投选新首相不仅关系他本人或前进党，还将确认泰国是否会如同世界其他民主国家那样，在一条正常的民主道路上前进。

星期四的首轮投票若无法选出新首相，国会将在下星期三（19日）举行第二轮投票；若二选仍未有结果，就会在下星期四（20日）进行第三轮投票。