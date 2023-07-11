马国三成吸毒者是青少年 政府拟制定肃毒新措施

（吉隆坡综合讯）暗网上的毒品销售愈发猖獗，加剧了马来西亚青少年的吸毒问题，全国有三成吸毒者不到30岁。政府将与有关机构合作，在三个月内制定措施，共同对抗毒品问题。

马国副首相阿末扎希星期一（7月10日）主持打击毒品内阁委员会会议后发文告说，马国共有109万7408人染上毒瘾，其中约30％，即32万8640人年龄介于15岁至29岁，情况令人担忧。

此外，据马来西亚国立大学2020年发布的研究报告，马国每100名青少年中，就有六人承认自己曾经吸毒或仍在吸毒。

内阁委员会在会议上一致同意针对滥用毒品问题加强执法。阿末扎希也指示内政部、国家反毒机构及非政府组织合作，共同打击毒品贩卖。

国家反毒机构总监苏德诺在会议后告诉媒体，除了直接向毒贩购买毒品，如今也有越来越多人在暗网进行毒品交易。

他说，青少年甚至可以通过朋友介绍，在WhatsApp和Telegram等手机通讯平台轻易买到雅巴丸及冰毒等毒品。一些合成毒品的售价甚至低至18令吉（约5新元），还可快递到家中。

探讨监管邮寄包裹

苏德诺透露，当局将与相关单位商讨对邮寄包裹进行监管的可能。他也敦促家长多注意及检查孩子网购的包裹。

马国通讯及数码部长法米也承诺要严厉打击网络贩毒活动。他受访时说：“我们掌握了一些涉及（毒品交易）的网站，但不能透露细节，必须让当局采取行动。”

拟设立理事会研究毒品刑法

另一方面，负责法律及体制改革的首相署部长阿莎丽娜星期二（11日）发文告说，法律事务组正探讨设立刑法理事会，研究包括毒品相关法律在内的所有刑法。

马国现有的毒品法律是在1950年代修订的。阿莎丽娜指出，法律及执法机构必须跟上时代的步伐，而在处理毒品相关案件时，法律应更重视医药干预、治疗及改造。

她透露，法律事务组将评估及修订法令，让判监三年及以下的罪犯，尤其是初犯，以社区改造取代入狱，这包括使用轻微毒品者。马国收监的囚犯中，有63％因使用轻微毒品而入狱。