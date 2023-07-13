披塔距离首相之位越来越远

泰国政治新星披塔带领前进党击败选前备受看好的为泰党，一举拿下151个议席，成为国会最大党。选后八天内也顺利拉拢另外七党结盟，稳握下议院过半席位，拿下组织政府的优先权。首相之位看似近在眼前，但其实剩下的最后一里路最艰巨。

近乎不可能的“375”关键票

泰国首相人选无须是党魁，也不用是跻身国会的议员，只要获得至少25议席的政党提名即可，但是要当选则须赢得国会上下两院过半数议员支持。

由于一名上议院议员刚递交辞呈，所以上下两院目前共有749个议员。披塔要出任首相，须获过半数议员（即375人）支持。可是，他与盟党只控制下议院500个议席中的312席，要当选首相还得再寻获63票。

主张修改冒犯君主法的披塔要争取上议员支持非常困难，因为所有250名上议员都是由看守首相巴育任命，普遍亲军方和王室。

前进党党魁披塔星期四是唯一获提名的首相候选人。（路透社）

持媒体公司股份案打击支持率

泰国选委会近日揭露，披塔违反了选举规则，他参选时持有媒体公司iTV的4万2000股份，选委会因此要求宪法法院撤销披塔的议员资格。但由于首相人选无须是议员，所以，即便宪法法院下令暂停披塔的议员职责，也不影响他成为首相候选人。

不过这起案件料影响议员对披塔的看法，以致一些人以法律问题为由，投弃权票或提议推迟投选首相。

联盟成员党或考虑提名他人

分析认为，如果披塔无法成功任相，为泰党可能会提名佩通坦（右）或社德他（左）为首相候选人。（路透社）

国会将召开联合会议，重新安排投票，直到选出首相。下个议会定于7月19日和20日召开。

前进党率领的联盟可以重复提名披塔，但如果一直不过关，陷入僵局，联盟成员党或得考虑放弃披塔，提名他人。

分析普遍认为，第二大党为泰党可能会改而提名自己的人选，即前首相达信的幼女佩通坦或房地产大亨社德他为首相候选人。

泰国东方大学政治学系讲师奥兰（Olarn Thinbangtieo）指出，如果为泰党继续和前进党结盟，为泰党的首相候选人也可能无法争取到足够的支持票。届时，八党联盟或须讨论解散政党联盟。