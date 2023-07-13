票未过半披塔闯关失败 泰国会料下周再投选首相

泰国国会星期四（7日13日）投选新首相，前进党党魁披塔未能获过半数支持。泰国会下周再投选，披塔预料会再次闯关。



泰国国会星期四召开两院联合会议，投选新一任首相，披塔是唯一候选人。

前进党领导的八党联盟控制了下议院500个议席中的312席，但披塔要出任首相，须获得上下两院过半议员的支持。当天两院联合会议，有749名上下议院议员出席，披塔须获得375人的支持。

当天投票结果，披塔获得324张支持票，另有182票反对以及199票弃权。

披塔说，他接受这次的票选结果，但表明“不会放弃”追逐任相之路。他说，前进党将重新制定战略，要在下一轮投票中争取到足够的支持。

他也强调：“我们不会改变政策，我们必须遵守我们对人民的承诺。”

泰国下议院副议长皮歇日前说，如果这次两院联合会议未能选出首相，将暂定于下星期三（19日）和四（20日）进行下轮投票。

学者：披塔若不获提名 为泰党最可能推举社德他

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院泰国研究项目客座研究员兼代理项目主任丁萨（Termsak Chalermpalanupap）告诉《联合早报》，披塔这次闯关失败在意料之中，众人关注的是披塔会否再获提名。

他说：“如果披塔没获提名，为泰党可能会在他们的三名候选人中推举一人出来，最有可能的人选是房地产大亨社德他。”

为泰党资深党员苏丁周四告诉《曼谷邮报》，如果披塔没能成功任相，下周国会投选首相时，可能会出现另一人选。

星期四这场两院联合会议，与会议员展开六小时辩论，接着才投选新首相。

坚持修改冒犯君主法 成为任相最大争议点

披塔和前进党一再坚持修改冒犯君主法，这是他是否该成为新首相的最大争议点。

泰国自豪党议员查达在会上直言，该党不支持披塔担任新首相，因为前进党持续主张修改冒犯君主法。

他说，尽管前进党带领的八党联盟未将修改冒犯君主法列入该联盟商定的谅解备忘录，但联盟其他七个政党将有义务支持前进党的这项修正计划。



披塔回应时则说，联盟谅解备忘录只列明下届政府将提出的政策，因此并不包括修改冒犯君主法。他指出：“法律修订取决于国会，无人能够独占话语权。”

泰国资深媒体人巴维受访时说，前进党预计将坚持修改君主法的承诺，但现阶段来看他们成功的可能性越来越渺茫。他也不看好披塔能在第二轮或第三轮投选中，争取到足够的支持出任首相。巴维认为为泰党将推出自己的人选。

国会大楼50米内禁五人以上集会

当天早上，数百名身穿橘色上衣的前进党支持者就聚集在国会大厦外，等待投选结果出炉。其中一人帕差亚（17岁）说：“我们是一个民主国家，我们可以进行示威。”

丁萨说，由于首相遴选过程未完成，所以示威活动预计不会触发骚乱。但他也警告，若前进党被挤出政党联盟成为反对党，或为泰党改而与原任政府的其他政党联手，就有可能引发较严重的骚乱。

泰国警方之前已经安排增援部队待命，并加强泰国国会大楼周边的安保，包括利用集装箱将大楼围起。当局已发布集会禁令，从星期三早上6时至星期六午夜，禁止民众在国会大楼50米半径内举行五人以上的集会。